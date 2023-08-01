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烏總統：戰火反燒俄土 莫斯科警告用戰術核武

【明報專訊】俄羅斯首都莫斯科和從烏克蘭吞併的克里米亞半島周日（7月30日）分別遭受無人機攻擊，烏克蘭總統澤連斯基當日表示，「戰火正逐漸反燒俄國本土」，形容這是不可避免並且絕對公平的過程。俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫則警告，若俄國領土被佔領，將不得不使用戰術核武。

俄羅斯國防部指周日較早時擊落了3架試圖襲擊莫斯科的烏克蘭無人機，是該市一周內第二次遇襲。市長索比亞寧在通訊軟件Telegram稱，有兩幢辦公大樓的外牆輕微受損。國防部亦稱，防空系統凌晨擊落25架襲擊克里米亞半島的烏軍無人機，另有9架被電子干擾後墜海。

澤連斯基同日訪問西部城市伊萬諾-弗蘭基夫斯克（Ivano-Frankivsk）時發表視像演說，稱俄軍侵略在戰場上已經「完全失敗」，指俄國領導層所預計只會持續一至兩周的「特別軍事行動」，至今已踏入第522天。他又說：「烏克蘭正變得強大，而戰火正逐漸反燒俄羅斯本土，回到其象徵的中心和軍事基地，而這是不可避免、自然並且絕對公平的過程。」

俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫當日在社交網站X（前稱Twitter）稱，若烏克蘭佔領俄羅斯領土，就無可避免要使用核武。他說：「試想，若北約支持的攻勢成功了，他們奪走我國部分領土，那麼我方將被迫依據俄羅斯總統的法令規則，動用核武……屆時別無他選，所以我們的敵人應為我國戰士（打勝仗）祈禱。他們正確保全球核武之火不被點燃。」梅德韋傑夫並非首次用核武恫嚇烏克蘭及西方國家，他曾表示只要像美國人1945年用原子彈轟炸日本那樣，對烏戰爭就可在數天內結束。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨天則說，烏克蘭反攻未有如預期般有效，北約供應的資源被浪費掉。

非洲國家施壓普京結束戰事

多國正尋求斡旋結束俄烏戰事，俄國聖彼得堡上周四至五舉行俄羅斯—非洲峰會期間，有部分非洲國家領袖向俄羅斯總統普京施壓結束戰事。俄新社（RIA）周一報道，俄羅斯外交部稱俄國繼續與中國、巴西和非洲的伙伴，就和平解決烏克蘭危機的前景對話。

（法新社/路透社/CNN/Politico/BBC）

（俄軍侵烏）

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