為奧運保安 巴黎擬遷塞納河畔書攤

百年歷史 檔主斥毁城市標誌

書攤遍見塞納河兩岸這景象已有400年歷史。路透社報道，根據巴黎當局的資料，約有570個知名、老舊的書攤因明年奧運而需要搬遷，佔河畔書攤總數約60%。巴黎奧運將於明年7月26日開幕，屆時將有運動員和代表團沿塞納河划艇，是歷來首次不在體育場館內而是免費開放予大眾觀看的揭幕式，預計將吸引最少60萬人沿河觀看。巴黎警方指塞納河沿岸在開幕禮保安範圍，要求各攤主為「保安理由」拆卸搬遷。

市政府7月約見檔主，承諾提供清拆和翻新復修書攤的費用外，邀請他們在奧運會期間遷往鄰近塞納河巴士底廣場特設的「書攤村」。市方又稱今次行動有利塞納河書攤申請列入聯合國教科文組織非物質文化遺產。

惟部分木搭書攤有百年歷史，承受不了拆遷。巴黎書攤協會主席卡萊（Jerome Callais）指摘政府說：「遊客來逛書攤，就像去看艾菲爾鐵塔、聖母院一樣，政府卻想在一場介紹巴黎特色的儀式中把我們給隱藏起來。」他質疑遊客不會去新選址，當局也沒提出其他補償方案。

（路透社）