星鏈左右戰局 馬斯克惹警惕 烏抗俄受限成前鑑 台憂北京牽制

星鏈目前已在50多個國家及地區投入服務，客戶包括軍隊、電訊商和航空公司等，其最能展現能力的「舞台」無疑是烏戰。俄方在入侵初期破壞烏軍所用的衛星系統後，烏克蘭求助馬斯克，後者隨後宣布已啟動烏國境內的衛星服務，並提供終端裝置。《紐時》指烏軍、醫院、商業機構和救援組織正使用逾4.2萬個星鏈終端裝置。

阻非防衛應用 克里米亞附近禁用

然而，馬斯克去年9月要求華府承擔烏方的星鏈使用費，稱擔憂烏軍使用星鏈不限於防衛，還會用於進攻俄軍陣地。即使華府游說，馬斯克仍關閉部分星鏈終端的存取權限。馬斯克去年還拒絕烏方要求，不肯在克里米亞附近提供星鏈服務，令烏軍無法向停泊在黑海的俄羅斯船舶發射一架裝滿炸藥的海上無人機。

因擔心過於依賴星鏈，烏方官員曾跟其他衛星互聯網供應商會談，但官員承認沒公司能媲美星鏈覆蓋範圍。美國防長奧斯汀今年6月批准國防部採購400至500個新星鏈終端裝置和服務的交易，國防部可控制星鏈網絡信號在烏克蘭境內的運作，容許新裝置執行「關鍵功能和某些任務」。

馬斯克內地投資多 「台憂墮陷阱」

因應台海局勢升級，外界關注星鏈會否有可能派上用場，但台方對此明顯抗拒。《紐時》引述美國眾議院外交事務委員會一名職員表示，美國國會代表團今年4月訪台時，曾向台灣總統蔡英文詢問會否使用星鏈，蔡對此不置可否，議員幕僚們不久判斷，基於馬斯克跟中國大陸的連繫，星鏈非可行選項。台灣6月跟星鏈競爭對手OneWeb達合作協議，數位發展部長唐鳳向《紐時》表示並未排除跟其他供應商合作的可能。

國民黨前立法委員許毓仁證實，台灣官員曾與SpaceX就星鏈討論但進展緩慢，部分原因正是對馬斯克的「重大憂慮」。他指馬斯克旗下電動車公司Tesla約一半新車是在上海生產，台灣不相信馬斯克可以拒理北京施壓而向台方提供星鏈連接，「我們擔心若訂購星鏈設備，就會陷入某種陷阱」。

另外，歐盟擔心其斥資24億歐元（約206億港元）、最快於2027年發射的「主權」衛星系統，難以匹敵佔主導地位的星鏈；北京曾向聯合國小組投訴SpaceX將眾多衛星送入軌道，妨礙其他國家進入太空參與競爭。

（紐約時報）