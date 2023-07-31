紐時：美認定華向基建裝網攻「計時彈」

駐美使館否認 斥美「更大罪犯」

《紐時》報道，首次令公眾留意相關惡意軟件行動的線索始見於今年5月底，當時科企微軟報告稱在關島及美國其他地方的通訊系統發現神秘電腦編碼，並懷疑涉事的中國黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）2021年起積極針對關島及美國其他地方的關鍵基建架構採取行動。《紐時》引述過去兩個月訪問的10多名美國官員及資訊科技專家，稱中國的行動比5月報告早最少一年開始，亦遠不止於針對通訊系統。

白宮戰情室近月已就發現惡意編碼舉行一系列會議，官員試圖了解其影響範圍，並制訂應對方案。《紐時》指華府內部曾辯論有關惡意編碼行動的目標主要是擾亂美軍，抑或在衝突期間更廣泛地影響平民生活。

惡意編碼影響軍民水電 利攻台

有國會官員形容那些惡意編碼本質上是「計時炸彈」，讓中國有能力透過切斷美國軍事基地的電力、供水和通訊，中斷或拖慢美國的軍事部署或補給行動。另有官員指惡意編碼影響可能更廣泛，因有關基建亦同樣服務美國一般民眾及企業。

《紐時》指若中國大陸的意圖是對台灣衝突上取得優勢，利用相關惡意編碼把美軍部署拖慢數天以至數周，或會給予大陸更易用武力控制台灣的窗口。報道又指美國情報機構評估，北京官員可能認為在攻擊台灣或展開其他行動時，美國基建運作中斷會吸引美國民眾注意力，使他們不關注海外衝突。

白宮國安會發言人霍奇上周五發聲明回應《紐時》查詢，稱拜登政府正努力不懈保護美國的關鍵基礎設施免受任何干擾，包括協調跨部門工作，保護供水、管道、鐵路和航空等系統。

中國駐美大使館發言人上周六在報道刊出後發聲明否認中方有參與黑客活動，表示中方一貫堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊，又指摘美國是更大的罪犯，稱中國政府機構每日面臨大量網絡攻擊，大部分來自美國。

（紐約時報/中國駐美大使館網站）