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「留俄更重要」 普京確認視像出席金磚峰會

【明報專訊】俄羅斯總統普京上周六（29日）確認，他將以視像方式參與下月22至24日在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會，稱「不認為出席金磚國家峰會比我現在留在俄羅斯更重要」。這是南非本月19日宣布普京不會親身亮相金磚峰會後，普京首次親口確認。

普京前天在俄非峰會閉幕後的記者會上表示，將由外長拉夫羅夫代表俄羅斯到南非出席金磚峰會。他指即使自己不親身與會，也跟其他金磚國家領袖保持聯繫，且剛在俄非峰會期間與南非總統拉馬福薩會晤。在國際刑事法院（ICC）拘捕令下，普京入境作為ICC成員國的南非有可能被捕。南非本月較早前表示已跟俄方商定，普京不會親身出席金磚峰會，俄媒其後引述克宮承認說法。南非國會第三大黨、激進左翼「經濟自由鬥士」（EFF）則呼籲中國、印度和巴西領袖杯葛金磚峰會，以示與普京團結一致。

非洲9國高官出席「海軍節」閱兵

普京昨與多名非洲政要在聖彼得堡出席俄羅斯「海軍節」閱兵儀式。克里姆林宮前天表示，9個出席儀式的非洲國家中，有4個派元首參與，同場陪同普京的還有俄羅斯防長紹伊古和海軍總司令葉夫梅諾夫。俄方出動45艘艦船和潛艇，以及約3000名海軍人員參與上述閱兵。普京在儀式上表示俄羅斯正逐步擴充海軍，今年會新增配置30艘船艦。

（俄羅斯衛星通訊社/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）

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