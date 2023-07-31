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無人機一周兩襲莫斯科 烏稱「引發關注」

【明報專訊】俄羅斯指控烏克蘭一周內兩度以無人機發動「恐襲」攻擊莫斯科，昨天（30日）早上的一宗使莫斯科兩座商業樓宇受損，國際機場一度關閉。俄羅斯指最新事件跟上周一（24日）兩架烏克蘭無人機襲擊莫斯科相似。烏克蘭對於兩次事件皆沒直接認責，但空軍發言人表示，最近對莫斯科的無人機襲擊「旨在引起俄羅斯人對俄國侵略烏克蘭戰爭的關注」。

俄國國防部周日表示，防空系統在莫斯科州奧金佐沃（Odintsovo）區擊落了一架無人機，又用無線電干擾，使另外兩架失控墜於莫斯科西部的商業購物區；在克里米亞地區還摧毁了25架無人機。

克宮附近商業樓受損 一度關機場

在克里姆林宮數英里外的商業區，有商業樓宇的5樓、6樓寫字樓玻璃幕牆「輕微損毁」。

法新社等相片顯示，涉事辦公室位處大廈角位，無人機擊中引發火球，導致多扇窗等炸毁飛脫，窗框扭曲。塔斯社報道事件中一人受傷，而莫斯科伏努科沃國際機場關閉近一個小時，待截擊無人機之後重開。

烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，最近對莫斯科的無人機攻擊旨在影響俄國人：「這會時不時有什麼東西在俄羅斯乃至莫斯科飛行。現在的戰爭是在影響那些漠不關心的人。」負責採購無人機計劃的烏克蘭數碼轉型部長費多羅夫曾說，烏克蘭夏季反攻行動將動用更多無人機。

（路透社/法新社/彭博社/CNN）

（俄軍侵烏）

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