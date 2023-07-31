沙特辦和會 西方助烏拉攏「全球南方」 周內舉行 爭取中國赴會「不預期成事」

報道指沙特和烏克蘭已邀請30國參與吉達會議，包括印尼、埃及、墨西哥、贊比亞等「全球南方」（Global South，指涉拉美、非洲、亞洲和大洋洲發展中國家）代表，但暫未知有多少國家應邀出席。曾參與6月哥本哈根會議的國家預期會再次出席，即包括巴西、印度、土耳其和南非，其中南非已跟英國、波蘭和歐盟確認出席。知情者表示，預計美國會再次由白宮國家安全顧問蘇利文代表出席。

全球南方與烏對制裁等看法迥異

隨着烏戰陷於膠着，全球南方國家成為烏俄競相拉攏的重點對象。西方外交官表示，沙特被選中繼丹麥哥本哈根後主辦第二輪的烏克蘭和平會議，一部分理由是希望藉此游說與俄羅斯關係密切的中國參加。北京今年初斡旋沙特和其地區宿敵伊朗破冰，與利雅得關係良好。然而，中國本身未有參與哥本哈根會議，有與會者表示本身不預期北京會參與，但北京未有排除這可能。

沙特政府昨未回應報道內容，但法新社報道，利雅得目標是利用會議彰顯對烏戰的外交影響力，一如5月邀請烏克蘭總統澤連斯基亮相阿拉伯聯盟峰會。儘管沙特在聯合國安理會譴責俄軍侵烏和吞併烏東4州的決議上投贊成票，但被美國施壓，質疑在能源政策上跟莫斯科緊密協調。

普京否認拒和談 歸咎烏反攻礙停火

哥本哈根和吉達的兩輪會議，旨在為今年內舉行的烏戰國際峰會鋪路，問題是西方和烏克蘭在拉攏全球南方上成效有限。《華爾街日報》引述與會者透露，在哥本哈根會議上，大部分發展中國家跟烏克蘭的看法仍有巨大差距，前者只傾向討論解決烏克蘭危機的共同原則，但不認同基輔提出、包括要求俄軍在和談前先撤出佔領地區的10點和平方案。一名歐洲外交高官稱，烏克蘭至今仍在推動發展中國家不會接受的議題，例如擴大對俄制裁。

俄羅斯總統普京上周六在俄非峰會結束後的記者會上表示，並不拒絕與烏克蘭舉行和談，指非洲和中國各自提出的倡議可作為和談基礎，但指於烏軍正在進攻下停火難以實現。克宮此前曾稱，和談只有在基輔接受「新領土現實」後才能舉行，但這跟烏方的領土完整立場相反。

（華爾街日報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）