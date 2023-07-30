企業盼平抑碳足迹 付款農民種吸碳作物

固碳耕作最少10年 小農負擔重

2017年成立的初創公司諾里（Nori）致力開發農業碳信貸市場。它一邊利用加密電子貨幣向個人與企業銷售「碳信貸」，一邊付款給採用可認證方式持續存儲二氧化碳的農民。不過，該公司原定2021年招募逾100名農夫買賣碳信貸，可是到去年1月只有馬里蘭州農夫希爾和一名艾奧瓦州農夫完成交易，3人在最後審核階段。原來，諾里要求農民採用固碳耕作法最少10年，農田面積起碼達1000畝，還要繳付3000至5000美元（2.3至3.9萬港元）第三方認證支出。這對小農而言都是負擔。

專家質疑無法量化實質好處

另外，該公司依靠美國農業部電腦模型COMET-Farm，評估10年間農場泥土有機碳的變化，但不要求有前期泥土樣本做基線，惹來計算準則不清的質疑。諾里表示其一潛在信貸買家微軟便因為沒有實質泥土樣本佐證，最終交易作罷。

諾里對手靛藍農業（Indigo Agriculture）亦向農民付款，請他們種植吸碳作物，然後以每噸二氧化碳定價40美元（約312港元）賣給想降低碳足迹企業。美國投行摩根大通、美國科網巨擘國際商業機器（IBM）和加拿大電子商貿平台Shopify等均向靛藍農業購買碳信貸，以抵消公司的碳排放。

農業碳信貸行業雖逐漸發展，但亦有人質疑成效。有專門研究泥土和環境學的大學學者和專家指泥土如何儲存和釋放大氣中的碳，科學上仍有不確定之處，無法量化實質好處。

（綜合報道）

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