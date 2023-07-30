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美促農民保育土壤固碳抗暖化 撥2340億設「碳庫」 栽覆土作物推再生耕種

【明報專訊】本月勢成地球有紀錄以來最熱的一個月之際，20國集團（G20）主要成員國上周五在印度結束為期3天的氣候與環境會議，其間未能就減少溫室氣體排放的具體目標達成結論。國際社會達成有效而廣泛減排協議仍遙遙無期，促使部分國家和民眾另闢蹊徑。相比起減少排放僅僅拖慢大氣間的碳累積，有一種更為進取積極的環保思維是藉着耕作「捕捉」游離於空氣中的碳。隨着碳信貸市場交易興起，美國有農民因參與保育土壤固碳而獲利，拜登政府亦擬促進國內農業以此作為遏止全球暖化對策。

拜登2021年任命農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）時，提到其農業政策目標是達至「世界淨零排放第一國」。為此，他從農業部旗下的商品信貸公司撥款300億美元（約2340億港元）設立「碳庫」（carbon bank），按以噸計的減排量、減碳量，報酬實踐有利氣候行動的農民、牧場主人和森林主人，利誘業界保育。其中一種方法是栽種可把大氣中的碳回收於泥土的覆土作物（cover crops），實行再生耕作模式。拜登和維爾薩克打算藉此可一舉三得——農民開拓財源、增加美國糧產、有利減緩全球暖化。

農閒維持種植 延泥土吸碳期

美國農夫希爾（Trey Hill）在馬里蘭州擁有1.3萬畝農地，2020年初通過耕作將超過8000噸碳封存於土壤，獲私營碳信貸公司支付11.5萬美元（近90萬港元），成為美國第一個買賣固碳信貸獲酬的個體戶農夫，之後連年續有收入。其方法是，每逢秋收過後馬上種植黑麥、大頭菜、莢豆、扁豆、三葉草等作物，設法避免冬季田野裸露。這樣連年保持冬日農田一片綠油油，既可防止土壤侵蝕和雜草生長，還可使泥土裏的微生物、真菌續得滋養而不至受紫外線傷害，隨之改善泥土養分，使真正掙錢的經濟作物，例如粟米、黃豆、大麥等更為茁壯，收入更豐。而通過農閒時節維持種植，其農田能一年到晚把大氣中的二氧化碳汲納回泥土，即為「固碳」。他還押後收割至翌年5月要栽種經濟作物之前，盡量延長泥土吸碳期。

專家表示，地球土壤可以存放比大氣層要多兩、三倍的二氧化碳。大自然保護協會（TNC）一項研究顯示，藉着不翻土、不除草、不施化學肥的「免耕」（no-till farming），在農閒季節栽種覆土作物和根莖類蔬菜等營養豐富食物以保護土壤，估算可以使泥土增加封存約10%的碳。

碳信貸交易價 或未足吸引傳統農夫

不過，上述方法亦有缺點和掣肘。普林斯頓大學研究員西爾欽格（Tim Searchinger）認為上述方法的固碳率低，不太能左右氣候變化。而農夫希爾說，通過農業碳信貸公司經過長時間談判後，於2019年10月議定以每噸碳16.5美元（約129港元）的價格，出售其農田部分碳信貸額予電子商務公司Shopify、亞利桑那大學，和一些想抵消個人活動所產生碳足迹的人士。他滿意買賣金額，惟他認為價錢不足以吸引傳統農夫，而且馬里蘭州對覆土作物有補助，但其他州份不一定有。

（華盛頓郵報/CNBC）

（環球熱話）

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