巴黎鐵塔旁公園再有遊客遭強姦

《巴黎人報》報道，27歲受害人遭到5名男子輪姦，意味仍有3名疑犯在逃。巴黎檢察部門未有確認消息，指仍在進行調查。今年3月，一對來自巴西的遊客姊妹報稱在戰神廣場公園遭兩名當天認識的男子性侵，其中妹妹遭強姦。2016年，3名阿爾及利亞男子亦涉在該處輪姦一名女子被捕。

市長受壓晚上關戰神廣場公園

通宵開放的戰神廣場公園接連發生性侵案件，今次輪姦案後巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）被施壓下令該公園像其他大部分公園般在晚間關閉。戰神廣場公園所在的巴黎第7區區長達蒂（Rachida Dati）上周五在社交平台X（前名Twitter）發文說：「（社會黨籍巴黎市長）伊達爾戈要發生多少宗性侵和強姦案後，才肯在晚間關閉戰神廣場公園，以保巴黎民眾和遊客安全？」

戰神廣場公園將是明年巴黎奧運的賽場之一，包括在艾菲爾鐵塔下舉行的沙灘排球賽、公園另一邊的戰神廣場競技場舉行的柔道和摔角項目。

（法新社/霍士新聞/英國獨立報）