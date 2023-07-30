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俄稱西南本土擊落烏導彈 波及民用地點

【明報專訊】俄羅斯上周五（28日）指控烏軍以導彈攻擊俄國本土西南部，稱兩枚來襲導彈都被擊落，但其中一枚的碎片跌入一座港口城鎮的民用設施，造成十數人受傷；烏方則歸咎於俄防空系統操作人員。俄軍侵烏以來，烏軍鮮有出動導彈攻擊俄羅斯本土。

俄國防部表示，防空系統偵測到兩枚烏軍S-200導彈攻擊接壤烏克蘭的羅斯托夫州，半空將其擊落。其聲明指，第一枚原定目標是距烏邊境約40公里、人口約25萬的塔甘羅格市（Taganrog）的「住宅基建」，被截擊的導彈碎片跌落市內；第二枚於兩小時後在亞速市上空被擊落，碎片跌入人煙稀少區域。

烏嘲俄防空人員無能所致

塔甘羅格市長隨後宣布緊急狀態。羅斯托夫州長戈盧別夫表示，塔甘羅格市中心有爆炸，碎片導致咖啡館附近15人輕傷和一所藝術館受損，衝擊波損毁鄰近一座三層高住宅的窗戶。塔斯社等報道，事故造成16人受傷，10人留醫，當中一人情况嚴重。

俄外交部譴責烏方攻擊民用地點，稱保留追究權。烏國家安全及國防事務委員會秘書長丹尼洛夫則在社交平台X（前Twitter）歸咎於「俄羅斯防空系統操作人員的絕對無能之舉」。

俄軍隨後攻擊烏克蘭中部城市第聶伯羅及烏克蘭宣稱重奪東南部一條關鍵村落。烏方指第聶伯羅一座住宅樓宇被導彈擊中，導致9人受傷。國家安全局大樓也被擊中。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

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