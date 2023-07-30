賽後拒跟俄對手握手遭DQ 烏克蘭女劍手自動晉身巴黎奧運

32歲的哈爾蘭上周四在女子個人佩劍首圈以15比7擊敗以中立名義參賽的俄羅斯選手斯米爾諾娃（Anna Smirnova），但賽後未按賽例跟對手握手，只伸劍向前要求只以碰劍道別。但斯米爾諾娃拒絕，並坐在劍道逾半小時抗議。哈爾蘭因此被裁判出示「黑牌」取消資格，因世界賽是奧運其一最重要的預選賽，她面臨不夠奧運積分晉級的危機。

國際奧委會介入 主席表明支持

烏克蘭上下隨即力撐哈爾蘭，抗議賽會決定，後者也表明不後悔，但聲稱曾獲FIE臨時主席同意以碰劍禮代替握手——碰劍禮原是劍擊界替代握手的新冠防疫措施之一。IOC主席巴赫翌日致函表明「全面支持」哈爾蘭，保證即使她最後積分不足，IOC仍會為其預留額外參賽席位，他又呼籲各屬會在烏俄選手對賽問題上展示「敏感度」。曾四奪奧運和世界賽獎牌的哈爾蘭對新決定表示高興，她說：「能為家人、劍擊隊、國家和所有支持我的人民比賽，對一個選手來說是最重要的。」

自俄軍侵烏後，烏克蘭政府禁止國家隊運動員跟俄羅斯和白俄羅斯選手對壘，但近期放寬至准許與不以俄白名義參賽的運動員對賽，哈爾蘭是新規定下首位對戰俄國選手的烏克蘭運動員。在以個人身分參賽的項目則不受上述規定限制，但絲慧杜蓮娜和高絲蒂沃等網球名將都有拒跟俄白對手握手的紀錄。

（路透社/CNN）