新冠兩大貪案掀反腐高潮 越共總書記被指涉權鬥

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）客座研究員阮克江（Nguyen Khac Giang，音譯）今年5月撰文分析，阮富仲認為腐敗是政權生存面臨的最嚴重威脅，承諾進行「沒有禁區和例外」的反貪腐運動。過去十年，近20萬名黨員受紀律處分，其中包括36名中央委員和50名軍事和公安將領。自2021年初的越共第13次全國代表大會以來，已有7500人因貪污指控被刑事調查，包括25名高級官員。

到去年底起，疫情期間震驚全國的兩宗貪污醜聞更引爆政壇地震。除了前述的救援包機貪腐案，另一宗是新冠病毒檢測試劑醜聞，越亞公司（Viet A）涉跟多名高官勾結，以外國貨充當本土生產高價出售。時任國家主席阮春福、常務副總理范平明和副總理武德儋，以及另外3名部長，先後承擔「政治責任」辭職，其中阮、范更原是越共政治局委員，分別排行第二和第七。

專家指公僕怕受查「少做少錯」

然而，阮富仲主導的反貪運動也被指有政治鬥爭之嫌，阮春福辭職後由阮富仲親信兼其接班熱門人選武文賞接任，進一步增加這方面的猜疑。阮克江則認為，「熔爐」運動為經濟帶來積極經濟影響，包括降低做生意的「非正式成本」、營造更公平的商業環境，從而吸引更多投資者。惟倫敦風險管理集團亞洲市場顧問韋斯特維爾特撰文指，運動其一反效果是有公職人員憂慮被調查而逃避責任，「少做少錯」心態令行政程序明顯減緩，許多官員在批准項目或許可證時猶豫不決，導致企業難以正常運作。

越南反貪步伐未有放緩迹象。官媒前日報道，越共政治局下令禁止有親屬關係者同時擔任金融、稅務、軍事、公安等13領域的最高領導職務，以免有任人唯親情况。

（綜合報道）