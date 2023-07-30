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越新冠包機貪案宣判 4高官囚終身 前副外長重囚16年 高於檢方求刑以震懾

【明報專訊】越南新冠救援包機貪腐案上周五（28日）宣判，4名高官被判囚終身，包括受賄最多、其後繳還絕大部分賄款的衛生部副部長前秘書范忠堅。前副外長蘇英勇判囚16年，高於檢方請求，法院強調須處重刑以起震懾作用。這宗越南史上其中一最大宗貪腐案，共涉款達1750億越南盾（約5800萬港元），是本年初導致前國家主席阮春福和兩名副總理於下台的原因之一。

河內市法院本月11日開始審理案件，並於前天宣判54名被告罪名和刑期。其中以受賄罪判處衛生部副部長前秘書范忠堅、外交部領事局前局長阮氏香蘭、公安部出入境管理局前官員武英俊3人終身監禁；以詐騙侵佔他人財產罪判處公安部安全調查機關5號處前處長黃文興終身監禁。判辭指摘這些前官員「為了個人利益」濫用職權和利用新冠疫情，「嚴重損害國家機構和部門的聲望……引發社會憤怒和損害人民信任」。

衛生部副部長前秘書繳還賄款免死

調查發現范忠堅受賄金額為全案最多，他在11個月內收賄253次，總額達426億越南盾（約1400萬港元），檢方原提請判處死刑。中央社報道，范忠堅在審訊時承認受賄，但一度狡辯「大家都是自願給錢」，自己未有脅迫任何人。法庭稱范忠堅繳還422億越南盾後已「真誠悔改」，判他終身監禁。

前副外長蘇英勇因收受215億越南盾賄款（約710萬港元）被判監禁16年，高於檢方求刑。法院認為蘇英勇收受巨款，讓人民失去信心，須從重量刑才能起震懾作用。其餘被告分別因受賄、行賄、濫用職權罪等遭判緩刑15個月至監禁12年不等。

越南政府在2020至2021年新冠疫情期間安排過千班救援包機，從62個國家地區接回逾20萬名滯留公民。然而，大批來自外交部、公安部、衛生部等多個政府部門的官員藉此向業者索賄，致民眾回國費用被抬至「天價」，涉案者另有多名商人和平民。法新社引述河內一名婦女表示，在疫情高峰時不惜斥資近9.4萬港元，方才成功讓在歐洲留學的女兒回到越南。她稱雖然無法取回損失款項，但認為有必要嚴懲貪官。

貪案觸發政壇地震 阮春福下台

這宗包機貪腐案是越南國內新冠抗疫的兩大貪案之一，甚至因此觸發越南政壇大地震，前國家主席阮春福與另外兩名副總理因此下台。

（越通社/越南快訊/法新社/路透社/中央社）

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