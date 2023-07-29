全民盟黨員：素姬已出獄移送軟禁

昂山素姬所屬的全國民主聯盟一名不具名黨員周五向法新社說：「昂山素姬已於周一（24日）晚被移至一處高級宅邸。」另一政黨消息人士也表示，昂山素姬已被移至位於奈比都的貴賓宅邸。黨員也證實，昂山素姬已與下議院議長帝昆秒（Ti Khun Myat）會面，並相信會與正在緬甸訪問的中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍碰面。

自2021年2月1日政變後被軍方扣押以來，78歲諾貝爾和平獎得主昂山素姬的健康狀况一直為外界所關注，特別是在軍政府法庭進行漫長的審判時，她被要求幾乎每天都須出席聽證會。昂山素姬被扣押後唯一一次公開露面，是在官方傳媒發布的一張模糊照片中她在奈比都一個法院中上庭應訊。泰國外長敦．巴穆威奈本月較早時表示曾與昂山素姬會面，是她被扣押後首有外國人員與她見面。軍政府發言人表示，該次會面超過1小時，但沒有詳述會面內容。

被指貪污違防疫規定判囚33年

昂山素姬因面臨貪污、非法持有對講機及違反防疫規定等一系列指控，被判入獄33年。她在奈比都被軟禁超過1年後，於去年6月被移送到該市一座監獄。人權組織抨擊軍政府對昂山素姬的審判是一場騙局，目的是要將這名受歡迎的領導人逐出政治舞台。

（法新社）