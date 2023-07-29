「氣候變化威脅生存」 拜登推措施應對

鳳凰城婦倒地5分鐘3級燒傷

在與亞利桑那州鳳凰城及得州聖安東尼奧市長和部分高級官員舉行的視像會議上，拜登說：「就算是那些否認我們正處於氣候危機之中的人，都不能否定極端高溫對美國人的影響。」他舉例稱，鳳凰城一名老婦早前從輪椅上摔下來，她倒在地上5分鐘就已出現3級燒傷。拜登批評一些州份如得州最近通過法例，禁止各縣市強制僱主向僱員提供有薪的喝水休息時間。他又指建築工人面臨的危險，稱他們冒着生命危險整天在酷熱環境中工作，但在某些地方沒有休息權利，令人震驚。

美國目前並沒有聯邦或州政府層面上保障工人免受暑熱影響的規定，而勞工部一項要求僱主為戶外工人提供充足飲用水及休息時間，並提供醫療服務和培訓應對與高溫相關疾病症狀的規定，仍未獲最終確定。

指示勞工部發布酷熱警報

拜登表示，他已指示勞工部發布酷熱危險警報，要求勞工部向僱主提供有關「可以且應該採取哪些措施來保護工人」的資訊，勞工部又會加強對高風險行業如建築和農業等違反酷熱安全規定的調查及執法。他又指國家森林局將撥款逾10億美元（78億港元）協助城鎮植樹，長遠而言這些樹木將有助於消暑並擴大綠化面積。拜登又提到其他正推行的計劃，包括住宅及城市發展部向社區提供數十億美元讓建築物更耐熱、國家海洋及大氣管理局與大學等合作改善國家天氣預報及其準確度，讓各地美國人做好準備。

（紐約時報/國會山莊報）