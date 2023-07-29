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今年7月勢成歷來最熱 亞洲升溫高於平均 聯國秘書長：由暖化時代進入全球沸騰

【明報專訊】聯合國轄下世界氣象組織（WMO）及歐盟的哥白尼氣候變化服務（C3S）周四（27日）發表聯合聲明，指本月首三周的全球平均氣溫已高於以往任何紀錄，今年7月「極有可能」成為1940年代有紀錄以來全球最熱的一個月。WMO同日發表的《2022年亞洲氣候狀况》報告指出，亞洲升溫速度高於全球平均水平。聯合國秘書長古特雷斯警告，地球已由「全球暖化」（global warming）時代進入「全球沸騰」（global boiling）時代。

北半球多個地方近月受酷熱天氣及山火影響，美國大片地區正面對破紀錄熱浪。中國北京氣溫連續4星期超過35℃，刷新紀錄。鄰國日本近期亦多人熱死。地中海數個國家因極端高溫導致土地變得乾燥而山火肆虐，其中希臘有數以百計消防員嘗試撲救已燃燒兩周的山火。海洋亦不能倖免，美國佛州南部某水域周一錄得37.8℃，相當於暖水浴的溫度，很可能打破全球海水溫度紀錄。「世界氣候歸因組織」（World Weather Attribution）周二（25日）指出，歐洲和北美部分地區遭受的熱浪，在沒有人為導致的氣候變化下是不可能出現。

北京連續4周逾35℃ 日多人熱死

根據C3S周四發表的最新數據，本月首23天全球平均氣溫為16.95℃，較2019年7月全球平均16.63℃的紀錄更高，本月極有可能刷新高溫紀錄。WMO及C3S指，全球平均海面溫度自5月以來一直遠高於同期的紀錄，導致7月異常溫暖。WMO在周四的聲明中估計，未來5年有最少1年出現有紀錄以來最熱的機會達98%。

古特雷斯周四表示，除非未來數天突然出現迷你冰河時期，否則本月將全面打破高溫紀錄。他稱：「氣候變化已到，這很可怕，而這僅是開始。全球暖化的時代已經結束。全球沸騰的時代已經到來。」C3S主管布翁滕波（Carlo Buontempo）稱，這時段的氣溫異常情况顯著，其異常之大令科學家未到月底都已認同本月將打破高溫紀錄。他表示，如樹木年輪或冰芯等的「氣候代理數據」（proxy data）都顯示，現時的氣溫可能是過去數千年，甚至可能是以10萬年計的最高紀錄。

亞洲近年變暖速度是以往兩倍

亞洲情况尤令人關注。WMO同日發佈的《2022年亞洲氣候狀况》報告，警告亞洲升溫速度高於全球平均水平，1991年至2022年亞洲變暖趨勢幾乎是1961年至1990年的兩倍。報告指去年亞洲平均氣溫比1991至2020年平均氣溫高出約0.72℃，而亞洲1991年至2020年的氣溫平均值比國際氣象組織1961年至1990年氣候變化參考期的平均值高出約1.68℃。此外，過去40年亞洲高山地區的冰川量大幅減少，並且損失還在加速。

冰川加速損失 威脅糧食生態系統

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）稱，2022年亞洲許多地區經歷了比正常情况更乾燥的天氣和乾旱。此外，由於2022年異常溫暖和乾燥，亞洲高山地區的大部分冰川出現了嚴重損失，這將對未來的糧食和水安全以及生態系統造成重大影響。

（路透社/法新社）

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