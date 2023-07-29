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年度防衛白皮書更新 延「安保三文件」定調更強硬批華 「日安保環境邁向新危機時代」

【明報專訊】日本周五（28日）發表2023年版《防衛白皮書》，在地區和國際局勢評估採取較去年強烈字眼。白皮書形容日本安保環境正進入現行國際秩序受嚴峻挑戰「新危機時代」，並延續約7個月前「安保三文件」定調，強調日本有必要徹底加強防衛能力，包括擁有「反擊能力」，形容中國是「前所未有的最大戰略挑戰」。中國外交部批評日方渲染「中國威脅」，稱已提出嚴正交涉。

由防衛省編製的年度《防衛白皮書》每年7月左右更新，但這版本是新版「安保三文件」去年12月公布後首次更新。白皮書先闡述國際安保環境10年來變化，指「不共享普世價值以及不共享基於普世價值的政治經濟體制國家」正擴大勢力，以俄軍侵烏為代表「單方面改變現狀及其企圖」，構成對現行國際秩序嚴峻挑戰，「國際社會面臨（二）戰後最大考驗，正步入新危機時代」。比起去年版本指「國家之間競爭急劇增加，對既有秩序構成挑戰」等說法，表述明顯強硬。

針對中朝俄動向 措辭明顯強硬

白皮書聚焦於中朝俄動向，對中國着墨尤多，指北京對外姿態和軍事動向等，引起日本和國際社會嚴重關切，也帶來「前所未有的最大戰略挑戰」，共同社形容措辭較去年「強烈關切」有所加強。在台海問題上，白皮書形容日本以至國際社會對台海和平與穩定關切「迅速提高」，指北京在台灣周邊活動「愈發活躍」，兩岸軍事平衡正「迅速向中國（大陸）有利方向傾斜」。

朝鮮則被形容為對日本安保構成「比過去更嚴重而緊迫威脅」，其中核導研發突飛猛進。

對於中俄在日本周邊進行轟炸機聯合飛行和艦隊聯合巡航，去年白皮書已形容是展示將這種合作宣傳為「戰略協作」的動向，今年版本則指摘是「明確有意對我國（日本）示威」，為日本安保「蒙上重大陰影」。

白皮書其後介紹《國家安保戰略》等的「安保三文件」，包括最受爭議的「反擊能力」概念。防衛相濱田靖一在白皮書引言稱，其部門將加快投資主要防衛設施的強韌化建設，以及加強可用作反擊能力的防區外防衛能力和無人裝備防衛能力，同時充分加強防衛生產和技術基礎等領域。

日強調需擁「反擊能力」 華轟渲染威脅

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應指，「日本新版《防衛白皮書》粗暴干涉中國內政，肆意抹黑中方正常國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂『中國威脅』，製造地區局勢緊張。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉」。

（綜合報道）

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