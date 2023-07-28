美法中聚焦南太 島國「炙手可熱」 西方高官紛訪 北京強調非任何國家「後院」

美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）上周五起至本周三分別訪問北馬里亞納群島、帕勞（又譯帛琉），以及密克羅尼西亞，內政部旗下島嶼事務辦公室分別對3地新撥款資助115萬、100萬，以及約98萬美元，用於青年事務、就業、能源發展與保育等方面。

美國國務卿布林肯周三則赴湯加，主持當地美國大使館開幕。他點名指中國「軍事化南海」，以及經濟脅迫印太國家等方面的行為「有問題」。中國近年積極拓展跟太平洋島國的外交關係並資助當地基建，尤以去年和所羅門群島簽訂安全協議惹來美國和西方憂慮。布林肯表示美國並不反對中國加強與南太國家交往，但指中方提供的投資協助需具透明度並可持續。外界憂慮人口僅逾10萬的湯加如何償還北京在近年提供的巨額貸款，湯加首相胡阿卡瓦梅利庫周四指，今年已開始償還債務，並不憂慮與中國的關係。

美續借巴新港 有憂淪戰爭棋子

美國防長奧斯汀是另一名到訪區內的美國高官，他周四到訪巴布亞新幾內亞，宣布下月將安排一艘美國海岸防衛隊（USCG）船舶到訪當地。5月布林肯所簽訂的協議容許美國續借巴新港口15年，作軍事和民事用途。奧斯汀澄清，美國「並非正在巴新尋求建立永久基地」，而是加深現有國防關係，協助巴新軍隊現代化，並加強其與美軍的協同能力。

美巴新國防新協議仍有待巴新國會通過，部分反對派政客已表質疑，憂慮會損害與主要貿易伙伴中國的關係，以及淪為美國的戰爭棋子。所羅門群島和瓦努阿圖早前已拒絕與USCG共同巡邏專屬經濟區海域。巴新總理馬拉佩（James Marape）周四強調協議「並非為戰爭聯手作準備」，指美軍在菲律賓、韓國等離中國更近的地方都有基地，「毋須把巴新用作出兵跳板」。

馬克龍憂新帝國主義 供「另類選擇」

另一方面，法國總統馬克龍周一訪問法屬新喀里多尼亞後，周三晚轉抵第二站瓦努阿圖，是首名在任法國總統訪問已獨立的南太平洋島國。他周四在瓦國表示，「新帝國主義」正在大洋洲等印太地區浮現，「正威脅數個國家主權」，並指「通常最細小的國家最為脆弱」。他強調法國的印太戰略「主要目標捍衛所有合作伙伴的獨立和主權」。英國《衛報》昨引述一名馬克龍顧問稱，法國的合作計劃聚焦應對天災的援助和發展，在中美角力之間為太平洋島國提供「另類選擇」。馬克龍去年把法國定位為印太地區的「平衡力量」，他之後將會到訪巴新。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會表示：「中國同太平洋島國的合作公開透明，充分尊重各國主權和意願，不附加任何政治條件，不針對第三方。」她又指：「太平洋島國不是任何國家的『後院』，中國沒有興趣同任何國家比拚影響力。」

（綜合報道）

（世局解碼）