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停戰70年 朝夜間閱兵慶祝韓悼戰殁者

【明報專訊】7月27日是《朝鮮停戰協定》簽署70周年，朝韓紀念方式迥異，突顯日益升級的緊張關係。朝鮮方面，官方昨舉行「祖國解放戰爭勝利」慶祝活動，晚上8時左右在平壤金日成廣場舉行夜間閱兵式。韓國則以悼念為主，總統尹錫悅昨晚則出席在釜山市海雲台電影殿堂舉行的紀念儀式，當天早些時候他與到訪的韓戰聯合國軍參戰國政府代表團，一道拜謁位於釜山的聯合國紀念公墓。

昨晚是朝鮮自2020年10月勞動黨成立75周年以來，連續4次在晚間或深夜閱兵。分析認為，夜間閱兵能大大降低朝鮮落後現狀暴露的風險，亦可配合華麗的照明系統烘托現場氣氛。分別率領中俄代表團到平壤的中共中央政治局委員、全國人大副委員長李鴻忠，以及俄羅斯國防部長紹伊古亦出席觀看閱兵。

周四凌晨零時平壤開始舉行大型慶祝活動，領導人金正恩在活動前與李鴻忠舉行會談，後者向金正恩轉達了中國國家主席習近平的親筆信。

金正恩周三則與俄防部長紹伊古一同參觀武器裝備展覽會。官方發布相片顯示，兩人行經一批已放上運輸車輛的最新型導彈，當中包括朝鮮近期試射的洲際彈道導彈，射程可達美國本土。紹伊古與金正恩又在一批平壤從未對外公布的武器前經過，相信是監察及攻擊無人機。

朝中社報道，金正恩分享了他對朝俄在捍衛主權、發展及利益方面的困境，以及「實現國際正義及和平」的看法。紹伊古則轉交了俄總統普京的親筆信。路透社引述分析，紹伊古參觀武器展可能表明俄方接受朝鮮發展核武項目。

（綜合報道）

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