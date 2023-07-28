明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美歐抗聖戰盟友不穩 俄有望擴影響

【明報專訊】尼日爾所在的非洲薩赫勒地區（Sahel）政變頻繁，聖戰分子充斥，該國總統巴祖姆被西方視為維持該地區穩定的唯一希望，但有專家指出，這次政變對西方國家試圖恢復薩赫勒地區穩定的努力來說是壞消息，有意見認為俄羅斯有可能乘機增加在區內的影響力。

曾是法國殖民地的尼日爾，是區內少有協助西方對抗聖戰武裝的關鍵盟友。法國與馬里臨時政府關係惡化後，2022年將軍隊從馬里調至尼日爾。美國表示，自2012年以來，它已花約5億美元（約39億港元）幫助尼日爾提升其安全。德國4月宣布將參加為期3年的歐洲軍事任務，以提高尼日爾的軍事能力。

尼日爾助美歐反恐 阻非法移民

尼日爾也是歐盟杜絕撒哈拉沙漠以南非洲非法移民的關鍵合作伙伴。去年，歐盟承諾提供13億美元（約101億港元），以將尼日爾的經濟轉移到石油之外的領域，還在其教育系統中投入數千萬美元。

德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）薩赫勒計劃負責人萊辛（Ulf Laessing）說：「巴祖姆一直是西方在薩赫勒地區的唯一希望。法國、美國和歐盟在該地區花費了大量的資源來加強尼日爾及其安全力量。」他說，政變將為俄羅斯和其他「行動者」在尼日爾擴大影響力創造機會。

英國廣播公司（BBC）報道指出，即使這次政變短暫，也顯示西方不能依賴尼日爾為永久安全基地，指出西方在該地區的影響力正在縮小。尼日爾的鄰國布基納法索、中非共和國、馬里都寧願與俄僱傭兵組織瓦格納合作，也不願與西方力量合作。但瓦格納在非洲的主要興趣似乎是自肥和擴大克里姆林宮影響力，而不是培養更好的管治。

另外，俄羅斯昨起一連兩天在聖彼得堡舉行俄羅斯—非洲峰會。為拉攏非洲，總統普京會上承諾未來數月內將向6個非洲國家免費提供多達5萬噸糧食，並表示支持非洲聯盟加入20國集團（G20）。美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，上月曾發動兵變的瓦格納首腦普里戈任也現身峰會現場，在場邊與非洲政要會面。

尼日爾政變對薩赫勒地區兩個主要聖戰武裝組織（伊斯蘭國和蓋達的分支）也是好消息，因為他們在不穩定、治理不善和對政府的反感中蓬勃發展。尼日爾的政變可能會進一步阻礙遏制他們的努力。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞