美歐抗聖戰盟友不穩 俄有望擴影響

曾是法國殖民地的尼日爾，是區內少有協助西方對抗聖戰武裝的關鍵盟友。法國與馬里臨時政府關係惡化後，2022年將軍隊從馬里調至尼日爾。美國表示，自2012年以來，它已花約5億美元（約39億港元）幫助尼日爾提升其安全。德國4月宣布將參加為期3年的歐洲軍事任務，以提高尼日爾的軍事能力。

尼日爾助美歐反恐 阻非法移民

尼日爾也是歐盟杜絕撒哈拉沙漠以南非洲非法移民的關鍵合作伙伴。去年，歐盟承諾提供13億美元（約101億港元），以將尼日爾的經濟轉移到石油之外的領域，還在其教育系統中投入數千萬美元。

德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）薩赫勒計劃負責人萊辛（Ulf Laessing）說：「巴祖姆一直是西方在薩赫勒地區的唯一希望。法國、美國和歐盟在該地區花費了大量的資源來加強尼日爾及其安全力量。」他說，政變將為俄羅斯和其他「行動者」在尼日爾擴大影響力創造機會。

英國廣播公司（BBC）報道指出，即使這次政變短暫，也顯示西方不能依賴尼日爾為永久安全基地，指出西方在該地區的影響力正在縮小。尼日爾的鄰國布基納法索、中非共和國、馬里都寧願與俄僱傭兵組織瓦格納合作，也不願與西方力量合作。但瓦格納在非洲的主要興趣似乎是自肥和擴大克里姆林宮影響力，而不是培養更好的管治。

另外，俄羅斯昨起一連兩天在聖彼得堡舉行俄羅斯—非洲峰會。為拉攏非洲，總統普京會上承諾未來數月內將向6個非洲國家免費提供多達5萬噸糧食，並表示支持非洲聯盟加入20國集團（G20）。美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，上月曾發動兵變的瓦格納首腦普里戈任也現身峰會現場，在場邊與非洲政要會面。

尼日爾政變對薩赫勒地區兩個主要聖戰武裝組織（伊斯蘭國和蓋達的分支）也是好消息，因為他們在不穩定、治理不善和對政府的反感中蓬勃發展。尼日爾的政變可能會進一步阻礙遏制他們的努力。

（綜合報道）