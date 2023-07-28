尼日爾軍事政變 扣押總統關邊境 西非拍檔生變 美歐關注籲放人

總統衛隊下手 陸空兩軍撐行動

空軍上校阿布德拉曼（Amadou Abdramane）周三晚在9名士兵簇擁下發表電視演說，宣布總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）已被解除權力，他說：「我們，國防及安全部隊……決定結束這個你們所知的政權。」他指發動政變因安全局勢持續惡化、經濟及社會治理差劣，又自稱他們為「保衛祖國國家委員會」（CNSP）。阿布德拉曼指國內所有機構已暫停運作，並警告外國不要干預，陸空邊界亦會關閉直至局勢穩定為止，並宣布全國每晚10時到翌晨5時宵禁，直至另行通知。

陸軍昨天發布有陸軍參謀長伊薩（Abdou Sidikou Issa）簽署的聲明，稱「決定遵守士兵周三晚電視演說中的聲明」，但又表示軍隊要保護總統及其家人的人身安全，避免致命流血衝突。阿布德拉曼昨天稱法國一架軍機飛抵當地，法國外交及國防部未有回應。

外長自封國家元首 籲阻政變

周三起被總統衛隊成員困在總統府的巴祖姆，周四在社交網站X（前稱Twitter）誓言要保護「得來不易」的民主成果。BBC報道，外長馬蘇杜（Hassoumi Massoudou）分開貼文宣布自己為國家元首，並呼籲「民主人士及愛國者」阻止政變。

數以百計支持政變民眾昨晨聚集在國會大樓外，部分人演奏支持軍隊的樂曲，亦有人揮動俄羅斯國旗，及高呼反對其前宗主國法國的口號。前一天首都街頭有支持巴祖姆的民眾上街，但有支持政變士兵開槍驅散。

今次是中西非地區自2020年來第7場政變，亦是尼日爾在1960年自法國獨立以來的第5次政變，勢令西方國家協助薩赫勒地區（Sahel；非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區之間地帶，橫跨逾10國）的國家，應對過去10年來自馬里擴散的武裝組織叛亂的努力變得複雜。另一方面尼日爾亦是歐盟應對來自撒哈拉以南非洲的非法移民的關鍵盟友。

尼日爾鄰國貝寧的總統塔隆（Patrice Talon）周三下午已前往尼日爾斡旋，未知談論到周四是否繼續。塔隆在尼日利亞首都阿布賈時稱如有需要，將採取所有方法恢復尼日爾的憲法秩序，希望一切能在和平與和諧中實行。

布林肯與被扣總統通話表達支持

非洲聯盟及德國周四各自發聲明譴責政變，呼籲釋放巴祖姆。聯合國秘書長古特雷斯周三譴責任何在尼日爾以武力奪權的行為，昨再要求立即無條件釋放巴祖姆，及停止阻礙國家的民主治理和尊重法治。美國國務院稱國務卿布林肯周三曾與巴祖姆通電話，「轉達了美國的支持」，布林肯周四訪問新西蘭惠靈頓時呼籲立即釋放巴祖姆。

（綜合報道）