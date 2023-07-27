希臘消防機失事 兩人殉職

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國際
2023年7月27日星期四
國際要聞
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【明報專訊】希臘多地山火持續，一架消防飛機周二（25日）在希臘尤比亞島投擲水彈撲滅森林大火時墜毁，兩名分別27及34歲機師身亡。
（文：綜合報道；圖：路透社）
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