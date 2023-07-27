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佛州錄38.4℃海水 衝擊全球紀錄

【明報專訊】美國佛羅里達州南部一處淺水區的水溫周一（24日）突破100℉（約37.8℃）大關，當地傳媒形容相當於一般暖水浴的水溫，專家稱相信是地球有紀錄以來最高海水溫度。

破紀錄水溫的讀數來自邁阿密西南60公里外的馬納堤灣（Manatee Bay）一個水深約1.5米的浮標。官方數據顯示，最高水溫是下午6時記錄到的101.19℉（38.4℃），水溫逾100℉的時間長達4小時。根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA），該區同期水溫一般為73℉至88℉（23℃至31℃）。

法新社報道，氣象學家、曾在政府從事科學工作的馬斯特斯（Jeff Masters）在社交平台寫道，儘管並無海平面溫度的官方世界紀錄，一份2020年的科學論文發現，前一次的最高溫可能是在科威特灣錄到的99.7℉（37.6℃）。但馬斯特斯補充，佛州測得這項新數據的測量採樣地點接近陸地，可能有干擾而導致測量數據無效。

另外，研究顯示，墨西哥灣暖流（Gulf Stream）所屬的「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）流動量受全球暖化影響，已達過去1600年以來最慢的水平，如果全球碳排放仍不減少，系統最快會在2025年開始崩潰。

洋流系統恐2025崩潰 波及全球天氣

AMOC是大西洋的洋流系統，它會將熱帶地區的暖水運送到北大西洋較冷的地區，海水變涼後鹽分較高並下沉，再向南返回熱帶地區。當溫度上升，海冰融化令海水鹹度降低，令海水較難下沉，導致這條「輸送帶」逐步停止運作。

AMOC在氣候系統中作用十分重要，協助調節全球氣候，若崩潰將嚴重影響全球多地，包括歐洲出現更多風暴但氣溫下跌，北美洲東岸海平面上升，中美和南美則會出現熱浪，也會危及南美亞馬遜雨林和南極冰架。

負責研究的丹麥哥本哈根大學教授迪特萊烏森（Peter Ditlevsen）說，人類應該十分擔心，「這是很大很大的一個轉變。AMOC過去1.2萬年都未有停過」。

（法新社/衛報/CNN）

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