俄非峰會領袖大跌 莫斯科斥西方作梗

2019年43非洲領袖 今屆17

《莫斯科時報》周二報道，大部分非洲國家領袖選擇不出席，55個國家之中，38國（約七成）不派元首或最高領袖出席。及後，克里姆林宮證實有49非洲國與會。克宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）說，今屆俄非峰會將有17名非洲領袖發言，10國派總理出席，約半數派出較低層級代表。

克宮發言人佩斯科夫周二（25日）批評西方對俄國這一盛事極力搞破壞，道：「幾乎所有非洲國家都受到來自美國前所未有的壓力，法國駐非洲國家的大使館也沒有怠下來，和其他想出一分力的西方外交使團一起阻撓峰會舉行。」

不過，身兼俄羅斯—非洲伙伴關係論壇秘書長的俄羅斯外交部特使奧澤羅夫（Oleg Ozerov）淡化杯葛說法，稱非洲國家領袖可能有既定活動，「毋須大驚小怪」。他表示俄非領袖將在俄非峰會簽署共同政治宣言、2023至2026年聯合行動計劃等，涉及打擊恐怖主義、不在太空部署武器和國際信息安全。

不親身出席俄非峰會的肯尼亞總統魯托（William Ruto）對《金融時報》談到此類聚會和最近的美非峰會時說：「邀請我們參加這些會議的一些人告訴我們『如果你不來，就會有後果』。」他5月曾透露：「我們因為恐嚇，全都被迫參加了沒有有意義結果的會議。」

非洲國藉機促俄重返穀物倡議

俄羅斯2019年在索契舉行首屆俄非峰會，普京希望藉以伸展海外影響力，有43名非洲國家領袖出席。惟俄軍侵烏影響了不少非洲國家的小麥等進口，俄羅斯上周退出《黑海穀物倡議》亦威脅到苦受旱災的非洲國家。肯尼亞外交部高官稱俄羅斯退出《黑海穀物倡議》，對旱災的非洲之角地區是「背後捅刀」。分析認為，非洲國家代表將藉會議施壓俄國，使之恢復穀物倡議。

（路透社/雅虎新聞/路透社/金融時報/The EastAfrican）