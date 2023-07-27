柬料尋求改善與西方關係 疏遠中國誘因甚微

分析人士告訴《亞洲時報》，將來的洪馬內政府會希望與西方民主國家保持更好關係，這些國家也對改善關係感興趣，即使這意味對柬埔寨人權侵犯和民主倒退關注度下降。

洪森任內，柬埔寨與北京關係密切，前者得益於巨大的中國投資和基礎設施項目，包括升級一個引起華盛頓警惕的海軍基地。自2017年以來，柬埔寨與西方國家的關係已大大惡化，執政柬埔寨人民黨強行解散了最大反對黨和公民社會團體，指控它們參與美國支持的奪權陰謀。同年，金邊單方面取消了與美國的軍事演習，並開始與中國作演習。洪森隨後將他的國家戰略校準完全轉向北京。

西方料更務實對柬 暫擱人權民主

不過，金邊智庫「未來論壇」主席烏維拉格（Ou Virak）認為，一旦下個月新領導層接班，金邊的語氣將會出現短期的轉變。他說，像洪森的柬埔寨「老一輩」有冷戰包袱，不信任西方，「西方也難以將洪森和老一輩視為民主的合法和積極力量」。他認為，西方民主國家其實也準備改變策略，洪馬內上台正好提供契機；由於中國的崛起試圖將金邊納入其安全範疇，它們願意擱置「一些人權和民主的理想」，轉向更務實的立場。

但是，評論員不預期金邊將作重大的外交政策重整。烏維拉格說，與西方的和解將是「風格上」多於「實質上」，且可能是「短暫的」。他說：「現實是，中國是柬埔寨最重要的支持者，讓柬埔寨疏遠中國的誘因將非常小。」

分析認為，縱然洪馬內政府將為柬埔寨與西方政府之間的某種形式的外交重置創造機會，但重置的程度可能取決於洪森在政府中保持活躍的時間有多長。

（彭博社/亞洲時報）