洪森下月傳位長子 續主導柬埔寨政壇 任黨主席影響大局 為洪馬內護航維穩

8．10國王任命 8．22國會投票

70歲的洪森周三覲見國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）後發表全國電視演說，說「我宣布我將不再擔任首相，我希望民眾理解」，洪馬內（Hun Manet）「將在未來幾周成為首相」。他說，洪馬內將於8月10日由國王任命為首相，議會將於8月22日投票確認新首相人選，屆時新首相和內閣將宣誓就職。他說：「我請大家支持將成為新首相的洪馬內」，「在我兒子的領導下，長期的和平與發展將會繼續」。

內閣要員同辭職 稱讓路年輕人

洪森表示，卸任決定是為了保持國家穩定。他與內閣其他高級大臣都將辭職，讓路予年輕一代從政者。洪森說：「如果我繼續擔任首相並在一兩年後才辭職，將會有不穩定的情况。」他說：「有必要讓新一代的年輕部長組成新政府。」

不過，洪森在短期內不會完全退出政壇。他表示將繼續擔任執政柬埔寨人民黨（下稱「人民黨」）主席和國民議會議員。他說國王邀請他擔任皇家顧問委員會主席，並表示明年2月會競選參議員，並競逐參院議長。

洪森是前赤柬成員，自1985年以來一直掌權，為經歷戰火洗禮多年的柬埔寨確立和平，治下柬埔寨提升成「中等偏下收入國家」，改善了衛生、教育和基礎設施，但同時，他被指封殺反對派，令挑戰者被迫逃亡，言論自由受壓制。人權組織指摘洪森利用法律系統壓制包括社運人士和工會領袖在內政治異見者。在周日舉行的國民議會選舉前，當局以技術問題為由禁止主要反對黨燭光黨參選，令人民黨幾乎在無對手情况下勝選。包括美國和歐盟在內的西方國家及組織譴責這次選舉既不自由也不公平。

「政壇素人」洪馬內少談國家願景

洪森悉心培育為接班人的45歲長子洪馬內，周日參選金邊國會議席，是他首次在政壇公開亮相，被外界認為是為出任首相做準備。受西方教育的洪馬內現為四星將軍，任柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令。他於美國西點軍校畢業，也是英國布里斯托大學經濟學博士，惟迄今甚少談及對國家的願景。

洪森曾表示，即使他卸任，仍然打算發揮影響力，意味柬埔寨的政策方向短期內不可能有大改變。他最近更說，如果兒子表現不佳，他會重新擔任首相。

Hun Sen's Cambodia（暫譯《洪森的柬埔寨》）作者斯特蘭焦（Sebastian Strangio）告訴法新社，洪森無疑將對他兒子的施政方向產生巨大影響。他說：「由於缺乏他父親的權力和權威，洪馬內的決策自由將受限制，他作為領袖的行動最有可能由政治系統的要求決定，而非相反。」分析認為，洪馬內需要安撫有權有勢的人民黨成員，不免令他縛手縛腳。

（法新社/路透社/彭博社/金邊郵報/BBC）