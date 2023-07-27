聯國紅海救油輪 阻生態災難 也門內戰致荒廢8年 百萬桶原油19天清理

古特雷斯：沒人承擔 聯國挺身

聯合國秘書長古特雷斯周二表示，這次清理原油行動是避免災難的「關鍵一步」。他說：「在沒有人願意或能夠擔此任務下，聯合國唯有挺身而出，冒險執行這項非常艱難行動。」今次是聯合國首次主持運走廢船儲油以防範生態人道災難的行動，由聯合國開發計劃署（UNDP）統籌。此前數年間，聯合國官員已預警指出「塞弗」號造成的污染規模，很可能達至1989年在美國阿拉斯加海域發生的「埃克森瓦迪茲」號（Exxon Valdez）觸礁漏油事件的4倍。UNDP署長施泰納（Achim Steiner）周二表示，終於見到泵走石油，感覺「如釋重負」。

「塞弗」號原為超級油輪，1976年由日本日立造船建造，1987年改裝，1988年起繫泊於距離也門荷台達港（Hodeidah）約5海里的紅海水域，由也門政府國家石油公司控制，用於儲存和出口馬里卜省（Marib）周圍內陸油田的輕原油。該船可儲300萬桶原油，而目前則儲存約114萬桶油。

該船自2015年也門內戰爆發開始再沒有保養維修，鏽蝕嚴重，已有海水進入船身，船內亦聚積大量原油揮發而成的易燃氣體，再加上該海域佈有魚雷，因此存在隨時破裂甚至爆炸的風險。若然該船漏油，將會造成該區嚴重污染，破壞珊瑚等生態系統，打擊漁民生計，牽連鄰近幾國為百萬計人提供飲用水的海水化淡廠關閉，還將致港口關閉、擾亂全球最繁忙航道蘇伊士運河航運等。有報告估計，屆時所涉清理費將達200億美元（1560億港元）。此外，國際社會亦擔心控制了也門大範圍領土的胡塞武裝會用該船製造海上襲擊或當作和談籌碼。

有漏油、爆炸風險 清理費料1560億

聯合國與胡塞武裝經過連串會談，雙方去年3月決定在18個月內卸下「塞弗」號上石油。今年5月底，一支專家及工作人員隊伍登上「塞弗」號，評估船上設施等做事前準備。到了周二，UNDP展開預計為期19天的船過船抽油方式，將石油從「塞弗」號泵入聯合國為此次行動新購、命名「也門」號的超級油輪。過油過程存在風險，原因是現場位於海中心，再加上「塞弗」號已日久失修。聯合國有隊伍在場預防易燃氣體積聚，另有蛙人在海裏檢視，確保船體不會裂開。「塞弗」號之後會被拖回岸，預計整個行動會在9月前完成。至於卸下的石油會被賣掉，但胡塞和也門政府仍在討論如何分配。

（半島電視台/華爾街日報）