梨泰院慘劇 韓法院駁回內政部長彈劾案

首爾市梨泰院去年10月29日、萬聖節前發生人踩人慘劇，造成159死、196傷。警方今年1月公布調查報告，指事件涉及當地政府、警方及消防部門失職所致。其後國會於2月8日通過彈劾負責管轄警察部門的行政安全部長李祥敏，是韓國首有國務委員遭彈劾。

官指事出多因 有死者家屬聞判暈倒

憲法法院昨午就彈劾案宣布判決結果，9名大法官一致同意駁回此案，認為李祥敏作為行政安全部長雖難辭其咎，但以憲法與法律角度而言，難以認定他違反災難安全法及國家公務員法，未盡憲法規定的保護國民義務。法院指出，梨泰院事件及相關災情擴大並非單一原因或個人引發，而是各政府機關對大規模災難的綜合應對能力不足，難以將責任全歸因於李祥敏。在庭上有死者家屬不滿裁決，痛哭失聲，兩名母親更不適暈倒。幾十名死者家屬和支持者在庭外抗議，警方部署大批警力戒備。

李祥敏由律師代表出庭，法官宣讀判辭後李祥敏發表聲明，呼籲大家「團結起來，停止就慘劇繼續進行無謂的政治爭鬥」。

（韓聯社/中央社）