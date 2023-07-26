明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

梨泰院慘劇 韓法院駁回內政部長彈劾案

【明報專訊】韓國憲法法院周二（25日）否決國會今年2月所通過，針對行政安全部長（相當於內政部長）李祥敏（圖）被指對梨泰院人踩人慘劇處理不當而提出的彈劾議案。法院的裁決引發死者家屬不滿。

首爾市梨泰院去年10月29日、萬聖節前發生人踩人慘劇，造成159死、196傷。警方今年1月公布調查報告，指事件涉及當地政府、警方及消防部門失職所致。其後國會於2月8日通過彈劾負責管轄警察部門的行政安全部長李祥敏，是韓國首有國務委員遭彈劾。

官指事出多因 有死者家屬聞判暈倒

憲法法院昨午就彈劾案宣布判決結果，9名大法官一致同意駁回此案，認為李祥敏作為行政安全部長雖難辭其咎，但以憲法與法律角度而言，難以認定他違反災難安全法及國家公務員法，未盡憲法規定的保護國民義務。法院指出，梨泰院事件及相關災情擴大並非單一原因或個人引發，而是各政府機關對大規模災難的綜合應對能力不足，難以將責任全歸因於李祥敏。在庭上有死者家屬不滿裁決，痛哭失聲，兩名母親更不適暈倒。幾十名死者家屬和支持者在庭外抗議，警方部署大批警力戒備。

李祥敏由律師代表出庭，法官宣讀判辭後李祥敏發表聲明，呼籲大家「團結起來，停止就慘劇繼續進行無謂的政治爭鬥」。

（韓聯社/中央社）

上 / 下一篇新聞