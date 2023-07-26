朝邀中俄代表團到訪 通關迹象 停戰70年紀念 料展新導彈「炫耀團結」

李鴻忠今起訪問朝鮮，周四將出席《朝鮮停戰協定》簽署紀念日70周年閱兵儀式，並會見朝鮮領導人金正恩。這是朝鮮自2020年因疫情封關後首次邀請外賓團體到訪，中國駐朝大使王亞軍3月底赴朝履新時，幾乎是外國人進入朝鮮的唯一一例。《韓聯社》指出，今次中國代表團訪朝可被視為朝鮮結束3年多的孤立狀態，正式展開對外活動。也有分析認為，朝鮮是否全面開關仍有待觀望，可能僅止於與中俄等友好國家展開高層交流。

1953年7月27日在板門店由聯合國、朝鮮、中國3方代表簽訂的《朝鮮停戰協定》，主要內容是設立軍事分界線，惟因韓國當年並沒簽署，其後亦沒締結和平條約，因此朝鮮戰爭從國際法上來說並未正式終止。

《韓聯社》報道指出，與時任中國全國人大常委會委員長栗戰書2018年赴朝出席建政70周年閱兵儀式相比，今次訪朝的李鴻忠級別較低。分析認為，在朝鮮近期頻頻發射導彈挑釁下，中方或考慮了韓美等國際社會的立場。中國外交部發言人毛寧昨在北京例行記者會上表示，中方應邀派高級別代表團訪朝並出席相關紀念活動，體現了雙方對鞏固和發展中朝關係的高度重視，亦有利於推動中朝關係健康穩定發展和促進地區和平穩定。

李鴻忠出訪 北京：高級別代表團

專門報道朝鮮消息的網站NK News稱，預計朝鮮本周會舉行大型閱兵儀式及活動慶祝該紀念日。首爾的朝鮮研究大學教授楊武仁（音譯）估計，朝鮮將在中國高級代表團出席閱兵式時，透過展示新型洲際彈道導彈，顯示北京對朝鮮核開發的容忍，「炫耀中朝加強團結」。楊武仁稱，這也可能是顯示中朝邊境會在不久將來重新開放。

此外，路透社上周五報道，七國集團（G7）成員國聯同歐盟、韓國、澳洲和新西蘭聯署去信中國駐聯合國大使張軍，敦促中國協助制止朝鮮利用中國領海走私石油以規避聯合國制裁。中國常駐聯合國代表團發言人周一回應報道稱，中方嚴格執行聯合國安理會決議，認真履行國際義務。中方敦促有關各方全面執行安理會涉朝決議，特別是有關「恢復對話、加強外交努力、推動政治解決」的條文。

（法新社/韓聯社）