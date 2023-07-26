朝邀中俄代表團到訪 通關迹象 停戰70年紀念 料展新導彈「炫耀團結」

【明報專訊】朝鮮周四（27日）舉行「祖國解放戰爭勝利」（《朝鮮停戰協定》簽署紀念日）70周年慶祝活動，中國應平壤政府邀請，派中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領代表團周三起訪問朝鮮並出席停戰70周年紀念活動，朝中社昨亦報道，俄羅斯防長紹伊古率領的代表團本周也會訪朝出席有關活動。這是朝鮮自2020年新冠疫情封鎖邊境後，首次邀請外國代表團到訪。
李鴻忠今起訪問朝鮮，周四將出席《朝鮮停戰協定》簽署紀念日70周年閱兵儀式，並會見朝鮮領導人金正恩。這是朝鮮自2020年因疫情封關後首次邀請外賓團體到訪，中國駐朝大使王亞軍3月底赴朝履新時，幾乎是外國人進入朝鮮的唯一一例。《韓聯社》指出，今次中國代表團訪朝可被視為朝鮮結束3年多的孤立狀態，正式展開對外活動。也有分析認為，朝鮮是否全面開關仍有待觀望，可能僅止於與中俄等友好國家展開高層交流。
1953年7月27日在板門店由聯合國、朝鮮、中國3方代表簽訂的《朝鮮停戰協定》，主要內容是設立軍事分界線，惟因韓國當年並沒簽署，其後亦沒締結和平條約，因此朝鮮戰爭從國際法上來說並未正式終止。
《韓聯社》報道指出，與時任中國全國人大常委會委員長栗戰書2018年赴朝出席建政70周年閱兵儀式相比，今次訪朝的李鴻忠級別較低。分析認為，在朝鮮近期頻頻發射導彈挑釁下，中方或考慮了韓美等國際社會的立場。中國外交部發言人毛寧昨在北京例行記者會上表示，中方應邀派高級別代表團訪朝並出席相關紀念活動，體現了雙方對鞏固和發展中朝關係的高度重視，亦有利於推動中朝關係健康穩定發展和促進地區和平穩定。
李鴻忠出訪 北京：高級別代表團
專門報道朝鮮消息的網站NK News稱，預計朝鮮本周會舉行大型閱兵儀式及活動慶祝該紀念日。首爾的朝鮮研究大學教授楊武仁（音譯）估計，朝鮮將在中國高級代表團出席閱兵式時，透過展示新型洲際彈道導彈，顯示北京對朝鮮核開發的容忍，「炫耀中朝加強團結」。楊武仁稱，這也可能是顯示中朝邊境會在不久將來重新開放。
此外，路透社上周五報道，七國集團（G7）成員國聯同歐盟、韓國、澳洲和新西蘭聯署去信中國駐聯合國大使張軍，敦促中國協助制止朝鮮利用中國領海走私石油以規避聯合國制裁。中國常駐聯合國代表團發言人周一回應報道稱，中方嚴格執行聯合國安理會決議，認真履行國際義務。中方敦促有關各方全面執行安理會涉朝決議，特別是有關「恢復對話、加強外交努力、推動政治解決」的條文。