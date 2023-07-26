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英「現代奴役」倍增 護理外勞時薪20元

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）昨援引慈善機構數據報道，顯示英國今年1月至3月的「現代奴役」個案，較去年同期增加一倍，主要在護理行業。報道指出，其中有非裔護理人員獲安排來英時獲告知可掙取高達2.9萬英鎊（約29萬港元）年薪，但最終每周做足7天，時薪也只有約2英鎊（約20港元）。

慈善機構Unseen表示，護理行業在今年1月至3月期間，有109名潛在受害者受到個人方面或經濟利益方面的剝削，是去年同期的兩倍。主因之一是英國政府放寬海外護理人員入境工作，藉此填補脫歐後數以千計的空缺，連帶之下剝削個案也愈來愈多。

日做20小時 一周7天

報道引述了一名婦女的親身經歷。特麗（Terri，化名）在非洲祖國被一家機構招募，前往英國擔任家庭護理員，獲承諾年收入高達2.9萬英鎊，還會獲安排汽車代步。特麗喜出望外，帶同母親和3名孩子到英國，以為是逃離家暴婚姻的良機。不過抵埗後，特麗發現是另一噩夢，她每天工時長達20小時，而且常要連續工作7天。招聘公司提供汽車的承諾也沒兌現，她只能徒步上下班。

兩個月後，特麗終於收到薪金，赫然發現時薪還不到2英鎊，遠低於法例規定的最少10.42英鎊（約104港元）。特麗向公司投訴，但對方威脅要停止工作並取消她的簽證。

由於薪金實在太低，特麗的母親和子女負擔不起租金而要露宿街頭，最終她的個案被公眾發現和報知社福機構。英國內政部調查後相信，她有「合理的理由」證明自己是現代奴隸制的受害者。

（BBC）

相關字詞﹕剝削 英國 現代奴役

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