邊境河裝浮標阻移民 得州遭司法部起訴

近年阿博特採取多項措施阻止移民非法越過美墨邊界，稱為「孤星行動」，包括部署數千名國民警衛隊士兵，並將移民運送到更北邊的民主黨執政州份。近月國民警衛隊在位於得州伊格爾帕斯（Eagle Pass）附近的格蘭德河岸架起刀片鐵絲網。得州當局上周更開始在格蘭德河中間安裝一串巨型橙色浮標。得州西區美國檢察官埃斯帕扎（Jaime Esparza）上周致函阿博特，指浮標非法阻礙河運，也未獲聯邦當局許可，威脅採取法律行動。

阿博特周一在致總統拜登的回信中，指控拜登身為總統卻未履行阻止移民越過墨西哥邊境的義務，「如果你真的關心人命，你必須開始執行聯邦移民法……這樣就能協助我阻止移民在格蘭德河水域賭上自己的性命」，並稱「總統先生，得州與你法院上見」。

被指礙河運 州長反批拜登失職

阿博特的信件發布數小時後，司法部在得州奧斯汀的聯邦法院提出訴訟，稱得州設置的浮動屏障未經陸軍工兵部隊批准，違反「河道暨港口法」，要求法院勒令阿博特拆除。一名拜登政府官員表示，共和黨在移民問題上「玩弄政治遊戲」。共和黨強硬派多年來被指煽動他們經常稱之為非法移民入侵的恐懼。特朗普和他的2024年共和黨總統提名主要對手、佛羅里達州長德桑蒂斯，已經將他們所宣稱的「失控邊界越境」視為他們競選的中心議題。

（法新社/路透社/紐約時報）