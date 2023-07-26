國內撕裂衝擊外交 內塔尼亞胡被指「慘勝」

【明報專訊】以色列國會周一在抗議聲中通過總理內塔尼亞胡推動的司法改革第一部分，加深社會撕裂，甚至可能影響與美國關係，將國家推向十字路口。有人形容內塔尼亞胡這次是「慘勝」。
法案通過，令以色列進入未知的境地。在國內，它讓社會過半人想知道他們的國家（由內塔尼亞胡領導的宗教保守聯盟和極端民族主義者控制），是否將變成宗教獨裁國家。以色列作家和人類史專家哈拉利（Yuval Noah Harari）說：「這可能是以色列民主的末日」。
初創企業撤業務 股匯受挫
社會和經濟動盪的擔憂也籠罩以色列。大規模示威在全國各地爆發，勞工領袖警告將發動大罷工。以色列非牟利組織Start-Up Nation Central周日發布有關司法改革對經濟影響的調查，發現近70%的以色列初創企業已採取行動，將部分業務搬遷到境外。
對巴勒斯坦人來說，法改法案讓人擔心以色列在西岸更加肆無忌憚地興建猶太殖民區（以色列最高法院曾在某些情况下反對這一點）。對以色列的阿拉伯少數族裔來說，該法案似乎預示一個危險新時代，擔心被以色列施加更多限制。
民主「變質」 與美關係添變數
在國外，法案也使以色列與美國的未來關係變得更加複雜。華盛頓每年向以色列提供近40億美元（約312億港元）的軍事援助，但是新法律引發美國總統拜登擔憂。法案通過前，兩名美國前駐以色列大使建議過一件從前難以想像的事情：終止美國對以色列的軍事援助。前美國外交官和以巴衝突調解人米勒（Aaron David Miller）說，自艾森豪威爾總統以來，美國領導人一直與以色列總理在中東問題上有分歧，但這次不同，因為它不在於外交政策，而是關乎以色列的本質，法改法案削弱了「兩個志同道合民主國家同盟」的看法。
對於以色列通過法改條款，內塔尼亞胡傳記作家普費弗（Anshel Pfeffer）說：「我認為這是慘勝」，「以色列建立的所有基礎，包括內塔尼亞胡自己的政府，都已經被剛發生的事情削弱了」。