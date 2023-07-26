國內撕裂衝擊外交 內塔尼亞胡被指「慘勝」

法案通過，令以色列進入未知的境地。在國內，它讓社會過半人想知道他們的國家（由內塔尼亞胡領導的宗教保守聯盟和極端民族主義者控制），是否將變成宗教獨裁國家。以色列作家和人類史專家哈拉利（Yuval Noah Harari）說：「這可能是以色列民主的末日」。

初創企業撤業務 股匯受挫

社會和經濟動盪的擔憂也籠罩以色列。大規模示威在全國各地爆發，勞工領袖警告將發動大罷工。以色列非牟利組織Start-Up Nation Central周日發布有關司法改革對經濟影響的調查，發現近70%的以色列初創企業已採取行動，將部分業務搬遷到境外。

對巴勒斯坦人來說，法改法案讓人擔心以色列在西岸更加肆無忌憚地興建猶太殖民區（以色列最高法院曾在某些情况下反對這一點）。對以色列的阿拉伯少數族裔來說，該法案似乎預示一個危險新時代，擔心被以色列施加更多限制。

民主「變質」 與美關係添變數

在國外，法案也使以色列與美國的未來關係變得更加複雜。華盛頓每年向以色列提供近40億美元（約312億港元）的軍事援助，但是新法律引發美國總統拜登擔憂。法案通過前，兩名美國前駐以色列大使建議過一件從前難以想像的事情：終止美國對以色列的軍事援助。前美國外交官和以巴衝突調解人米勒（Aaron David Miller）說，自艾森豪威爾總統以來，美國領導人一直與以色列總理在中東問題上有分歧，但這次不同，因為它不在於外交政策，而是關乎以色列的本質，法改法案削弱了「兩個志同道合民主國家同盟」的看法。

對於以色列通過法改條款，內塔尼亞胡傳記作家普費弗（Anshel Pfeffer）說：「我認為這是慘勝」，「以色列建立的所有基礎，包括內塔尼亞胡自己的政府，都已經被剛發生的事情削弱了」。

（紐約時報/路透社）