以組織入稟挑戰法改 埋憲政危機 反對派轟國會推進「民主黑暗一天」 促最高法院先廢「惡法」

周一中午國會通過撤銷最高法院以「不合理」為由駁回民選官員、議員決定的權力之後，場外約兩萬示威者有人憤怒，有人哭泣，還有高喊「決不放棄」和「民主」等口號，各地也出現示威和警民衝突，最少22人被捕。在耶路撒冷，警方以騎警或發射臭鼬水炮，並且首次使用臭鼬氣驅逐示威者。在特拉維夫，有人駕車衝向堵路示威者，涉蓄意傷人而被拘留。不過周二早上，示威人群已離開耶路撒冷國會和最高法院一帶道路。另因為耶路撒冷市政府頒發了清場令，在國會附近公園紥營了數天的示威者也收拾行裝。

總理稱願商折衷案 示威轉平靜

反對立法的非牟利組織「以色列民主研究所」所長普來斯納（Yohanan Plesner）稱，政府倘完成司法改革立法程序，大概數月後就可「不受監管自由行事」。代表以色列經濟引擎科技業界領袖、員工的「高科技抗議運動」昨在《國土報》等以色列主要日報賣頭兩版廣告，其中一版以反白字寫着「以色列民主黑暗的一日」。以色列醫生、實習醫生昨發動24小時罷工抗議法改。

以色列律師協會、以色列人權監察組織「以色列優質政府運動」已向最高法院入稟要求廢除新法，這一舉動引發憲政危機憂慮。耶路撒冷希伯來大學法律教授尚伊（Yuval Shany）認為，最高法院不大可能廢除新法，因為涉及的是準憲法《基本法》。不過他覺得，法官將考慮新法怎樣運作，或許提出箇中缺點。內塔尼亞胡周一發表講話，堅稱新法有利政府執行符合大多數國民決定的政策。不過他願意恢復與反對派的談判，謀求國會復會後的11月，取得各方同意的折衷協議。

目前的以色列執政聯盟是歷史上最右翼聯盟，由宗教保守派、殖民活動人士和極端民族主義者組成。他們希望確立政策吞併約旦河西岸巴勒斯坦人土地，豁免極端正統猶太教徒服役等，惟這些訴求常受最高法院阻撓。

以色列基本靠司法系統監管政府及由執政黨控制的國會，這次內塔尼亞胡政府推動的司法改革引發令國家更向右傾的憂慮，政治以外更有經濟和國安隱憂。由今年1月，法改風波已觸發外資撤離、匯價下挫，最大工會又醞釀罷工等；周二特拉維夫股市繼續下跌。有示威領袖稱愈來愈多後備役軍人拒絕向政府報到執行職務，一些前將領警告會危害國安。

（路透社/彭博社/紐約時報/華盛頓郵報/BBC）