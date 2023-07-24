明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

燒經示威風波 丹麥伊朗捲入

【明報專訊】丹麥上周五傳出焚燒《可蘭經》事件後，伊拉克前天（22日）再爆發針對瑞典和丹麥出現燒經事件的示威，最少數百人圖闖丹麥駐巴格達大使館。伊拉克南部主要城市巴士拉有丹麥援助組織報稱受襲。穆斯林大國伊朗的最高領袖哈梅內伊前天亦發聲，譴責褻瀆《可蘭經》的人應受「最嚴重懲罰」，稱瑞典支持燒經者「等同向穆斯林世界宣戰」。

丹麥極右涉燒經 伊拉克再示威

丹麥極右組織「丹麥愛國者」（Danske Patrioter）上周五直播一名男子在伊拉克駐哥本哈根大使館對出廣場，焚燒一件被指是《可蘭經》的物件，並踐踏伊拉克國旗。丹麥外相拉斯穆森譴責事件是少數人的「愚蠢」行為，對其他人所信宗教構成侮辱。

伊拉克總統拉希德呼籲西方政府制止「挑釁」事件。伊拉克什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）的支持者前天遊行，試圖前往巴格達外國使館所在的「綠區」，但遭安全人員以警棍和催淚氣體驅散。丹麥難民理事會（DRC）報稱位於巴士拉的辦公室遭襲擊，建築被縱火受損。

早前瑞典有示威者經警方批准，上周在斯德哥爾摩伊拉克大使館外焚燒《可蘭經》及伊拉克國旗示威，觸發數百名伊拉克人闖入瑞典駐巴格達大使館縱火抗議，引發外交風波。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞