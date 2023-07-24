燒經示威風波 丹麥伊朗捲入

丹麥極右涉燒經 伊拉克再示威

丹麥極右組織「丹麥愛國者」（Danske Patrioter）上周五直播一名男子在伊拉克駐哥本哈根大使館對出廣場，焚燒一件被指是《可蘭經》的物件，並踐踏伊拉克國旗。丹麥外相拉斯穆森譴責事件是少數人的「愚蠢」行為，對其他人所信宗教構成侮辱。

伊拉克總統拉希德呼籲西方政府制止「挑釁」事件。伊拉克什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）的支持者前天遊行，試圖前往巴格達外國使館所在的「綠區」，但遭安全人員以警棍和催淚氣體驅散。丹麥難民理事會（DRC）報稱位於巴士拉的辦公室遭襲擊，建築被縱火受損。

早前瑞典有示威者經警方批准，上周在斯德哥爾摩伊拉克大使館外焚燒《可蘭經》及伊拉克國旗示威，觸發數百名伊拉克人闖入瑞典駐巴格達大使館縱火抗議，引發外交風波。

（綜合報道）