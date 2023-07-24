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法改關鍵條款表決 以國決裂 總理內塔尼亞胡被轟帶國家入深淵

【明報專訊】以色列國會今天（24日）三讀《合理標準草案》，預計可能最遲周二凌晨有表決結果。此為內塔尼亞胡政府所推的具爭議司法改革重要一環，倘通過將使最高法院不能再援引「合情合理」原則駁回政府、國會決定。反對者抨擊這項司法改革破壞司法獨立、損害民主的聲音很大，成千上萬反政府示威者匯集耶路撒冷，工會醞釀罷工。《以色列時報》等評論認為內塔尼亞胡一意孤行，正引領國家「步向深淵」。

內塔尼亞胡再入院 無大礙

73歲總理內塔尼亞胡積極推動司法改革。他上周六晚心律不正，周日凌晨在該國最大醫院謝巴醫療中心接受植入心臟起搏器手術。醫院聲明稱手術順利，內塔尼亞胡沒有出現併發症，可恢復日常生活。總理辦公室昨發聲明稱他周一出院，惟將押後原定外訪土耳其、塞浦路斯的行程。早前內塔尼亞胡曾因脫水入院。

內塔尼亞胡做手術前矢言將趕及出院準備今天的關鍵投票。其包括極右和極端正統猶太教政黨組成的執政聯盟，在全院120席的一院制國會佔64席，預計夠票在今天會議上通過《合理標準草案》（Reasonableness Standard Bill）三讀，剔除最高法院法官的「合理」條款。

周日傍晚，支持改革者在耶路撒冷的國會外舉行集會，報道指財長斯莫特里奇等右翼部長級官員到場。示威者高呼「人民與你們同在——完成立法」。右翼陣營稱改革有助司法、行政、立法三權勢力均衡，不至司法獨大能推翻政府和國會決定，又指民主國家應由人民所選者領導、制定決策，不該受法官阻撓。政府提出的其他改革內容還有賦予政府更大的任命法官權力等。

反對者憂慮改革案將損害司法獨立，嚴重破壞民主國家價值觀，威脅法治、人權等。此外，評論亦擔心如果草案獲通過，最高法院也可能被要求宣布立法無效，引發憲法危機。

前首席大法官、摩薩德前主管反修例

反對派要求取消所有計劃中的司法改革、內塔尼亞胡辭職。全國各地反對者前晚展開了今年第29個周六示威。由特拉維夫出發的示威隊伍遊行了數天，抵耶路撒冷，在國會附近紮營抗爭及於昨天到哭牆祈禱。反對改革陣營除了得到最高法院前首席大法官等著名法律界、商界領袖等支持，還有逾100名軍事、情報和安全部門前任高級官員，包括原被視為內塔尼亞胡親信的情報機關「摩薩德」前主管科恩（Yossi Cohen）。隸屬軍事行動關鍵部隊的數以千計預備役軍人，亦以拒絕報到作手段，要脅中止立法，或對國安有大影響。

伊朗官媒「慶」宿敵「或陷內戰」

另外，司法改革加劇了以色列與盟友美國的緊張關係；以色列宿敵伊朗的親政府媒體則「慶賀」以色列可能陷入「內戰」。

（法新社/以色列時報/耶路撒冷郵報/BBC）

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