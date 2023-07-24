普京晤白俄總統 談「烏反攻失敗」

俄媒報道，二人昨天談到烏克蘭反攻時，盧卡申科說根本沒有反攻，普京打斷對方並說：「有，但失敗了。」普京說，過去一天摧毁的外國裝備數量破紀錄。盧卡申科稱，根據他的數據，在一場戰鬥中就有15輛「豹2」坦克和20多輛「布拉德利」步兵戰車被摧毁。

烏克蘭上月展開反攻，迄今得小幅進展。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）上周表示，烏克蘭的進攻「遠非失敗」，但將是漫長、艱難和血腥。

談到目前在白俄的瓦格納集團時，盧卡申科打趣地向普京說，「他們要求向西推進，向我尋求許可……去華沙，去熱舒夫（另一波蘭城市）」，「當然，我將他們留在白俄中部，就像我們同意的那樣。」他說：「我們正在控制瓦格納。」

瓦格納成員在兵變失敗後抵白俄。白俄曾稱瓦格納已開始在距離波蘭邊境幾英里的軍事靶場訓練白俄特種部隊。北約成員國波蘭上周三（19日）決定將軍隊調往東部邊境地區。普京警告波蘭，任何針對白俄的侵略行動，將被視為對俄攻擊。

另外，俄《生意人報》（Kommersant）昨上載普京與盧卡申科在聖彼得堡以西科特林島城市喀琅施塔得（Kronstadt）「落區」與群眾交談合照的片段。

烏指俄毁教科文名錄教堂

普京與盧卡申科周日會談前幾小時，烏方指俄軍當天凌晨從克里米亞和黑海用19枚導彈襲擊烏克蘭黑海港口城市敖德薩，釀1死及數以十計受傷，一座被列入聯合國教科文組織名錄的東正教主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）損毁。

（路透社/法新社/彭博社）

（俄軍侵烏）