柬執政黨稱大勝 洪森：投票率高挫陰謀

警告破壞選票者 籲自首

大選初步結果預計不遲於當地周一凌晨出爐。洪森（Hun Sen）昨傍晚在Telegram表示，大選投票率高達84%（1990年代以來最高），顯示反對派「極端分子」破壞選舉的圖謀已經失敗，呼籲破壞選票的選民冷靜自首。人民黨發言人索格埃孫宣布勝算稱：「我們正以大比數勝出。」他表示「非常清楚」洪馬內（Hun Manet）已贏得議席；在柬埔寨只有國會議員才有資格出任首相。

此外，洪森政府禁制主要反對黨後，人民黨於2018年上屆大選全取國民議會125個議席。當局今年5月再禁止主要反對派燭光黨參與本屆有逾970萬名合資格選民的大選，並搜捕該黨成員，被批評為舞弊。

在支持自由民主者感不滿的同時，路透社報道指人民黨吸引其他選民的賣點在於鄉郊發展，以及於內戰後保障了數十年和平與穩定，促使柬國本地生產總值（GDP）至2019年每年平均增長高達7%。報道引述83歲金邊居民因索姆（In Som）說，希望未來領袖能保障和平，不會帶來戰爭。曾經歷赤柬內亂的73歲選民告訴法新社，希望柬埔寨像西方國家般發展，但需循序漸進。

健康時交棒長子 助遏黨內挑戰

路透社引述澳洲拉籌伯大學兼職研究員科諾基（Gordon Conochie）指，洪森在身體和精神狀况仍良好時交棒，可為其子抵擋內部挑戰提供強力保護，「只要洪森仍在周圍，便無人會以行動反對洪馬內」。

（綜合報道）