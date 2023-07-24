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減排遇阻暖化加劇 希臘景點山火肆虐

【明報專訊】全球減排抗暖化缺乏大進展之下，北半球熱浪肆虐，希臘很可能出現該國持續氣溫高逾40℃的史上最長紀錄之際，地中海旅遊勝地羅得島山火嚴重，促使當局過去數天展開該島最大規模的3萬人疏散行動。截至周日，當中約1.9萬人離開島嶼。世界氣象組織（WMO）專家稱，南歐和全球許多地區的熱浪可能會持續到8月。

希臘炎熱、乾燥和多風引發約80處火災，如羅得島（Rhodes）中部和南部從上周二（18日）起山火蔓延，更成了全國最大火場兼可能是該國有紀錄以來燃燒最久的一場火。烈焰吞噬土地，厚厚煙屑雲遮天蔽日，目擊者稱景象儼如「世界末日」。希臘當局上周六展開大型疏散行動，由海軍配合海岸警衛隊及民間共數十艘船舶接走旅客、居民，動用數以十計巴士將人載離火場，其間因道路屢被火舌切斷，有疏散者要徒步。飛機則於周日停航。

希臘受熱浪衝擊，周日近一半地區預計達到45℃，民防部門警告山火風險非常高。國家氣象局研究主任拉古瓦爾多斯（Kostas Lagouvardos）稱該國可能會連續16、17天高溫持續在40℃以上，打破1987年的持續12天紀錄。

墨西哥造雲降雨 加東50年一遇暴雨

另一邊廂，美國南部也持續高溫，普遍在41℃左右。亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）上周六錄46℃，創連續22天逾43℃的紀錄。墨西哥啟動了造雲降雨行動，在北部高達46℃熱浪和連月乾旱之際增加雨水。

另外，美加邊境的山火燒了近2500萬英畝，使南至美國的阿拉巴馬州、喬治亞州，以及新英格蘭和五大湖地區，北至加拿大蒙特利爾等地都受山火衍生的煙霧影響。美國華盛頓州南部克里基塔特縣（Klickitat County）上周一場火不足一天燒毁了3萬多英畝土地，有威脅天然氣管之憂。加東新斯科舍省（Nova Scotia）則受50年一遇的暴雨侵襲，大壩有決堤之險。

（CNN/法新社/路透社/衛報）

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