G20分歧 淘汰化石燃料未有期 能源部長會議爭拗路線圖 聯合公報流產

主要生產國反對大增再生能源

G20成員國的碳排放及國內生產總值（GDP）都分別佔全球的逾四分之三，因此G20的減碳行動在全球應對氣候變化方面非常重要。果阿邦會議冀在9月G20領導人峰會及年底迪拜聯合國氣候峰會（COP28）前就能源轉型議題定調。

化石燃料使用成為今次會議討論焦點，然而路透社引述兩名消息人士報道，與會官員未能就「未有應用碳捕捉技術的化石燃料」（unabated fossil fuel）的使用達成共識。主要化石燃料生產國包括沙特阿拉伯、俄羅斯、中國、南非及印尼均反對在這10年間將可再生能源產能增加兩倍。德國經濟部長哈貝克表示，中國阻止在關鍵原材料方面加強合作。

德指華阻關鍵原材料增合作

聲明表示，部分成員國強調逐步減少未有應用碳捕捉技術的化石燃料，要「根據不同國情」，而同時有部分國家對減排和清除技術能解決（碳排放）有關問題方面有不同看法。另外，聲明對作為全球暖化主因之一、很多發展中國家主要能源為煤炭隻字未提。

德國和法國等歐盟主要經濟體及部分脆弱島國組成的聯盟，上周敦促G20加快實現淨零排放和逐步淘汰化石燃料的計劃，但許多發展中國家認為，西方發達國作為過往污染者和溫室氣體排放者應付出更多，又指轉型需要巨額資金和新技術，在沒可負擔的替代品的情况下棄用會造成污染的燃料，將令大量人口陷入貧困。

印度電力部長辛格（R. K. Singh）在會後記者會表示，部分國家希望以碳捕捉方式而不是逐步減用化石燃料來應對碳排放問題。他稱：「部分中東國家認為碳排放問題可用碳捕集、利用與封存技術（CCUS）等技術或其他減排技術解決。」

中東國倡碳捕捉代替減用

會後的成果聲明及主席總結共有29個段落，辛格稱與會成員在22段達成共識。成員國一致同意就能源轉型、發展清潔氫、能源儲存等技術及獲取能源方面籌措低成本融資，又同意考慮將藍氫（用化石燃料生產氫過程使用CCUS達到低碳）與綠氫（對水作電解以生產氫時完全使用低碳能源）同等看待。

氣候政策智庫E3G的資深顧問梅爾（Alden Meyer）表示，在這次G20會議上，「成員國在公平、迅速、公正地從化石燃料過渡到可再生能源的需要上存在明顯分歧」。他說：「隨着全球每天都在刷新氣溫紀錄，氣候變化的影響失控，世界需要聽到一個響亮的行動呼籲。然而，我們得到的卻是非常薄弱的回應。」

（路透社/法新社/彭博社/衛報/金融時報）