中情局長重返美內閣 拜登讚應對中俄表現佳

拜登說，伯恩斯一直為他提供「清晰和直接的分析，把美國人民的安全與保障放在首位」，「在伯恩斯領導下，中情局正為我們國家面對的首要國安挑戰提供清晰且長期的應對方案，這由俄軍入侵烏克蘭，到管控與中國的競爭，再到應對新興技術帶來的機會及風險」。

CIA局長一職此前很長時間屬於內閣級別，但自911恐襲後，華府2005年起增設國家情報總監（DNI）一職，自此CIA局長不再是內閣級別。2017年時任總統特朗普改變做法，讓CIA局長及國家情報總監同時入閣，拜登2021年上台後還原，但周五又再邀CIA局長入閣。今次調整很大程度屬象徵意義，不會給予伯恩斯任何新職權，但有助提振CIA信譽。

拜登同日還宣布提名海軍上將弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）為海軍作戰部長，若獲參議院確認，她將是首名女性率領美國海軍，也是美軍參謀長聯席會議首名女成員。弗蘭凱蒂目前是海軍作戰副部長，是歷來第二名四星上將的女性，曾領導美軍第六艦隊及駐韓美國海軍。

（紐約時報/BBC）