明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

7美企高管見拜登 允降AI風險未釋疑

【明報專訊】美國白宮上周五（21日）宣布，正在開發人工智能（AI）的七大科技企業承諾採取8項措施降低這種新興技術的風險，包括給生成式人工智能（Generative AI）內容添加水印以資識別。不過承諾屬自願性質，有倡議團體認為要求企業「自我約束」幾乎不可能，那些自願承諾被認為只是拜登政府在全面AI法規出台前的權宜之計。

Anthropic、Inflection、亞馬遜、OpenAI（ChatGPT開發商）、微軟、Alphabet（Google母公司）、Meta（facebook母公司）的高層上周五到白宮與總統拜登會晤後，同意為發展迅速的AI技術實施新保障措施。這些措施包括用水印來幫助識別AI生成的影音內容；發布AI系統前進行安全測試；與業界、政府、公民社會及學術界分享管控AI風險的信息；投資於網絡安全和內部威脅防範措施，保護專有和未發布的AI模型；鼓勵第三方舉報AI系統的安全漏洞；公布AI系統的能力、局限及適用範圍；優先研究AI系統可能構成的社會風險，包括避免歧視和保障隱私；開發並動用最先進的AI系統解決最嚴重的社會問題。

拜登說：「這些承諾是富希望的步驟，不過我們仍有許多工作要一起做。」他表示政府將繼續與兩黨研究制訂適當的AI法例。

AI生成內容添水印　消除辦法多惹憂

《華盛頓郵報》指出，企業的承諾屬自願性質，不包括任何具體期限或彙報要求，也沒有政府強制執行，且用詞空泛，亦與企業原先公開說法和既有行動相仿。此外，承諾也沒有要求企業披露攸關消除偏見、防止侵權、了解AI模型能力的AI模型訓練數據資料。另外，OpenAI生成式AI圖像底部本就帶有彩虹水印， 但OpenAI容許用家抹掉水印，Reddit等網站也有提供消除水印辦法。

關注組織質疑科企「自我約束」不可信

美聯社報道則指出，這些自願承諾旨在作為應對AI風險的臨時措施。有AI監管倡議者表示，拜登的舉動是個開始，但令科企為其開發的AI系統負責，須做更多工作。AI Now Institute總幹事卡克（Amba Kak）說：「我們需要更廣泛的公衆審議，要指望企業自願履行承諾幾乎不可能，因為這會直接影響它們的商業模式。」

（紐約時報/華盛頓郵報/衛報）

相關字詞﹕美國 規管 AI生成內容 生成式人工智能（Generative AI） 人工智能（AI）

上 / 下一篇新聞