7美企高管見拜登 允降AI風險未釋疑

Anthropic、Inflection、亞馬遜、OpenAI（ChatGPT開發商）、微軟、Alphabet（Google母公司）、Meta（facebook母公司）的高層上周五到白宮與總統拜登會晤後，同意為發展迅速的AI技術實施新保障措施。這些措施包括用水印來幫助識別AI生成的影音內容；發布AI系統前進行安全測試；與業界、政府、公民社會及學術界分享管控AI風險的信息；投資於網絡安全和內部威脅防範措施，保護專有和未發布的AI模型；鼓勵第三方舉報AI系統的安全漏洞；公布AI系統的能力、局限及適用範圍；優先研究AI系統可能構成的社會風險，包括避免歧視和保障隱私；開發並動用最先進的AI系統解決最嚴重的社會問題。

拜登說：「這些承諾是富希望的步驟，不過我們仍有許多工作要一起做。」他表示政府將繼續與兩黨研究制訂適當的AI法例。

AI生成內容添水印 消除辦法多惹憂

《華盛頓郵報》指出，企業的承諾屬自願性質，不包括任何具體期限或彙報要求，也沒有政府強制執行，且用詞空泛，亦與企業原先公開說法和既有行動相仿。此外，承諾也沒有要求企業披露攸關消除偏見、防止侵權、了解AI模型能力的AI模型訓練數據資料。另外，OpenAI生成式AI圖像底部本就帶有彩虹水印， 但OpenAI容許用家抹掉水印，Reddit等網站也有提供消除水印辦法。

關注組織質疑科企「自我約束」不可信

美聯社報道則指出，這些自願承諾旨在作為應對AI風險的臨時措施。有AI監管倡議者表示，拜登的舉動是個開始，但令科企為其開發的AI系統負責，須做更多工作。AI Now Institute總幹事卡克（Amba Kak）說：「我們需要更廣泛的公衆審議，要指望企業自願履行承諾幾乎不可能，因為這會直接影響它們的商業模式。」

（紐約時報/華盛頓郵報/衛報）