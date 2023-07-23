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西班牙今大選 極右政黨恐「造王」

【明報專訊】西班牙今天（23日）舉行國會大選，民調顯示中間偏右在野人民黨（PP）將贏得最多議席，但未必可單獨過半執政，或要跟極右「呼聲黨」（Vox）籌組聯合政府。這情况如成真，將是佛朗哥獨裁統治1975年結束以來，極右政黨首次參與執政。

近期民調大多顯示，人民黨與呼聲黨可望在眾議院350席取得過半席次。然而，如果這兩個右翼政黨無法過半，執政工人社會黨（PSOE）將有機會繼續組閣，因他們有更多結盟選項，包括極左政黨聯盟「匯總」（Sumar）及其他細小政黨。

現任首相桑切斯的少數派政府由左翼聯盟組成，並依賴幾個分離主義政黨的票數通過法案。執政聯盟在5月地選慘敗後，桑切斯宣布提前大選。他在上周五最後一日競選活動聲言，其政黨正與右翼對手縮小差距，「有可能打敗右翼和極右翼」。

人民黨黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）表示，該黨勝利將意味「不被那些想要分裂西班牙的人所牽制」。人民黨的聲勢在選戰倒數階段受挫，費霍被指淡化過往與毒梟的關係，又在上周電視訪問中被指撒謊。他當時堅稱人民黨一直支持按通脹上調退休金，卻被主持踢爆在該黨執政的某幾年退休金上調幅度追不上通脹。

（路透社/法新社）

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