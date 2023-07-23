涉為中國政府工作 居港加退休警被捕

現年60歲的邁赫爾1985年加入卑詩省警隊，擅長調查洗錢案。他2007年正式離開皇家騎警前一年已移居香港，為一間投資銀行擔任風險評估顧問，到2016年在港創辦企業風險公司EMIDR，專門從事跨境金融犯罪調查和追回資產。

被控涉外國干預兩項罪名

加拿大警方在聲明中稱，邁赫爾「利用個人知識和在加拿大的廣泛人際網絡」，為中國利益蒐集情報或提供服務。聲明又指，EMIDR「其中一大客戶」是中國政府。加拿大「綜合國家安全執法小組」（INSET）2021年秋季針對邁赫爾2014年至2019年間的「可疑活動」展開調查，隨後根據《信息安全法》，控告他觸犯「為外國實體利益作出預備行為」及「串謀」兩項罪名。雖然目前僅確定一名受害人，但調查仍繼續，不排除稍後拘捕和控告更多人。

澳洲廣播公司2019年曾報道，邁赫爾是中國追討非法轉移出國資金的「龍計劃」（Project Dragon）一員。報道當時引述邁赫爾稱，他是政府和企業的「受僱槍手」，「拿回屬於他們的東西」。提到「龍計劃」時，他表示在為一個與中國警方有聯繫的第三方「實體」工作。

自2018年加拿大應美國要求逮捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，中加關係持續緊張。近月加拿大指控中國干預近兩屆選舉，中國否認指控。5月，加方以恐嚇反華議員為由而驅逐一名中國外交官，中國隨即報復驅逐一名加國外交官。

（紐約時報/加拿大廣播公司）