明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

涉為中國政府工作 居港加退休警被捕

【明報專訊】加拿大皇家騎警上周五（21日）表示，麾下退休警官邁赫爾（William Majcher）涉嫌協助中國政府「在加拿大法律範圍以外識別和恐嚇個人」，被控告涉及外國干預的兩項罪名。邁赫爾長年在香港居住，上周四在溫哥華被捕。

現年60歲的邁赫爾1985年加入卑詩省警隊，擅長調查洗錢案。他2007年正式離開皇家騎警前一年已移居香港，為一間投資銀行擔任風險評估顧問，到2016年在港創辦企業風險公司EMIDR，專門從事跨境金融犯罪調查和追回資產。

被控涉外國干預兩項罪名

加拿大警方在聲明中稱，邁赫爾「利用個人知識和在加拿大的廣泛人際網絡」，為中國利益蒐集情報或提供服務。聲明又指，EMIDR「其中一大客戶」是中國政府。加拿大「綜合國家安全執法小組」（INSET）2021年秋季針對邁赫爾2014年至2019年間的「可疑活動」展開調查，隨後根據《信息安全法》，控告他觸犯「為外國實體利益作出預備行為」及「串謀」兩項罪名。雖然目前僅確定一名受害人，但調查仍繼續，不排除稍後拘捕和控告更多人。

澳洲廣播公司2019年曾報道，邁赫爾是中國追討非法轉移出國資金的「龍計劃」（Project Dragon）一員。報道當時引述邁赫爾稱，他是政府和企業的「受僱槍手」，「拿回屬於他們的東西」。提到「龍計劃」時，他表示在為一個與中國警方有聯繫的第三方「實體」工作。

自2018年加拿大應美國要求逮捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，中加關係持續緊張。近月加拿大指控中國干預近兩屆選舉，中國否認指控。5月，加方以恐嚇反華議員為由而驅逐一名中國外交官，中國隨即報復驅逐一名加國外交官。

（紐約時報/加拿大廣播公司）

相關字詞﹕香港 華僑 中加關係

上 / 下一篇新聞