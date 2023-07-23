父勢幕後干政 「留洋派」洪馬內難轉路線

45歲的洪馬內上周五在最後一場競選活動上預祝自己「勝選」。與父親洪森的硬朗嚴肅形象不同，洪馬內被指常掛笑容，說話溫柔。他向支持者表示：「今天是我們的勝利日……只有柬埔寨人民黨才有能力領導柬埔寨。」

洪馬內2021年獲洪森欽點為首相繼任人，然而柬埔寨憲法規定出任首相者必須為國會議員，今次是洪馬內首次競選國民議會議席，他此前官拜柬埔寨皇家武裝部隊副總司令，軍階四星上將。據澳洲智庫洛伊國際政策研究所統計，洪馬內2019年至2020年曾會見3名外國領袖，而獲欽點繼承後去年見了10人，被指為接班鋪路。

路透社報道，洪馬內2003年曾告訴洪森的傳記作家，他欣賞美國「自由、包容多元、從不同角度看待事物」等方面的文化。惟曾任泰國外相的東盟人權議員聯盟成員甲西（Kasit Piromya）認為，洪馬內沒理由推動自由化改革，以終結自己家族的管治。

洪森早前向《金邊郵報》暗示，期望接班人不會偏離他的管治路線，並揚言：「如我的兒子辜負期望，我將會重新出任首相。」

（路透社/法新社）