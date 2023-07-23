柬埔寨今大選 洪森鋪路交棒長子 排除所有競爭對手 周旋中國西方覓政治平衡

「洪馬內或三、四周內拜相」

洪森（Hun Sen）上周五接受鳳凰衛視專訪，更指洪馬內（Hun Manet）可能更早「上位」，他說：「我們的首相候選人有兩位，也就是洪森和洪馬內。我們靜待人民的選舉投票結果，也許有可能說不準再過三、四周，洪馬內可能成為首相，取決於在那之後，洪馬內能不能勝任。我相信洪馬內比我更有勝算。」

外界估計這是現年70歲的洪森最後一次爭取連任首相。1952年出生的洪森，18歲加入赤柬，經歷內鬥後投靠越南，1979年隨越軍推翻赤柬政權，1985年任首相掌權至今。

洪森與人民黨的統治近年因貧富懸殊和貪腐猖獗，備受特別年輕一代質疑，令反對勢力崛起。主要反對黨柬埔寨救國黨在2013年大選嶄露頭角，2017年地方選舉再度威脅人民黨。洪森當年運用權力使最高法院解散救國黨後，人民黨於2018年大選包攬國民議會全部125席。

禁反對黨角逐 迫黨友同讓位子女

為順利交棒予洪馬內，洪森今次「照辦煮碗」，今年5月禁止救國黨的後繼燭光黨參加大選。流亡法國的燭光黨創辦人桑蘭西（Sam Rainsy）呼籲杯葛選舉。政府隨即把鼓吹杯葛選舉列為違法，而破壞選票可被罰款2000萬瑞爾（約3.8萬港元），另禁止今屆未有投票的人在未來參選。此外，首都金邊有人稱人民黨在農村挨家逐戶賄賂選民，並恐嚇拒絕受賄者。當局近期亦加強搜捕燭光黨等反對派政治領袖。《日經亞洲》表示，洪森為確保洪馬內的權力，甚至要求人民黨元老同時亦退位讓賢予他們的子女。

英國廣播公司（BBC）上周四引述一名任職救援人員的選民稱：「這是一場舞弊選舉，因為沒有真正強大的反對黨存在。」他直言對目前情况感到絕望。桑蘭西5月向路透社稱，洪森「知道失去權力即失去免罪保護，因此期望其子能取代他（掌權）」。

洪森同時小心平衡跟中國和西方的關係。在外交及經濟上，柬埔寨一直依靠中國支持。洪馬內今年2月隨同父親訪華，同獲國家主席習近平會見。

《日經亞洲》早前則分析，洪森為準備交棒，尋求與歐美改善關係並不令人意外，他清楚意識到目前以中國為中心的外交政策存在風險，同時必須處理強大反對派帶來的政治風險。

攜長子見習 「中國牌」阻西方施壓

然而，親華立場也助洪森避免西方過分施壓，日本新潟國際情報大學國際學部准教授山田裕史指出，正如上次大選高調打壓反對派並未有招致西方強烈制裁般，柬埔寨擁有的「中國牌」仍有效制衡西方，「洪森正充分利用美國拜登政府對避免柬埔寨進一步投入北京懷抱的期望」。

華府被指最憂慮中國介入建設柬埔寨的雲壤海軍基地。美聯社報道該項目去年取得突破，上月有商用衛星影像顯示當地出現一個露天碼頭，足夠停泊一艘驅逐艦。柬埔寨又被質疑在南海爭議偏袒中國，被東盟批評破壞組織團結。

金邊智庫「未來論壇」主席烏維拉格（Ou Virak）則指，中國這一超級大國伙伴仍是柬埔寨的主要支持者，認為柬埔寨任何倒向西方的規模都會有限，因為疏遠中國會令當地民眾失望。

（綜合報道）