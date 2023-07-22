警暴歪風遍全球 美每年千人被殺

裝備軍事化 敵視服務公眾

雖然聯合國1990年通過《執法人員使用武力和火器基本原則》，規定執法人員只應在保護自身及他人性命，免受死亡及重傷等威脅，且沒有其他緩解方式下才應使用致命武力，並應保持克制，盡量減少傷亡，但不少國家並未立規管執法人員使用致命武力。2021年，聯合國專家指出全球執法人員的裝備、訓練與使用武力的準則日益走向軍事化，並將本為服務與保護對象的公眾視為潛在敵人，到頭來公眾對政府與執法人員產生敵對情緒，加劇社會對立。專家亦抨擊政府不公地透過執法人員的武力與威嚇協助推行政策與執行法例，而非以政治手段與對話消解緊張，置執法人員於艱難與危險境地。

倡非暴力執法緩解警暴

非暴力執法被視為緩解警暴的可行方向。美國亞利桑那大學社會學和政治學學者里克曼（Kirssa Cline Ryckman）、厄爾（Jennifer Earl）及布雷恩韋特（Jessica Maves Braithwaite）接受評論網站The Conversation邀請撰文稱，他們同意警員應獲准在面對真正危險時以武力自衛及保護他人，但如果前線警員受過訓練學會管理情緒或盡量避免使用肢體武力，面對言語暴力或推擠等輕微肢體暴力時保持冷靜，而非將武力視為無可避免的手段，將有助緩和緊張氣氛，甚至減少傷亡。

（綜合報道）

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