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濫暴挫形象加劇離職潮 美警降招募標準恐陷惡性循環

【明報專訊】美國近年接連發生警員濫用武力事件，警隊因而形象陷低谷，同時面臨人手流失潮。部分地方警隊冒險降低入職門檻，或者為維持士氣而避免懲處現職警員，盼維持足夠警力打擊罪案。惟專家警告，警隊一旦為保警員人數而放寬制衡機制，恐釀更多警暴事件，最終陷入惡性循環，帶來災難後果。

2020年，黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸謀殺案觸發全美反警暴運動，約30個州政府隨後通過加強監管警員的新法規，包括削減警務撥款、限制使用武力、引入更多民間監察機制等，以回應改革警隊呼聲。惟不少警員因感執法環境日益艱難等因素離職。關注組織警察行政研究論壇（Police Executive Research Forum）今年4月發表的調查報告顯示，去年全美辭職警員較2019年增加多達50%，其中首都華盛頓的警隊截至今年3月底現職警員僅3350人，為50年來新低；紐約市警隊去年辭職及退休的警員約3700人，為20年來最多。

人手荒成危機 70市去年暴力案增4.4%

警隊人手荒恐危及公眾安全。主要城市警長協會（MCCA）調查顯示，包括華盛頓等70個受訪城市去年整體暴力罪案率較前年同期增加4.4%，主要與劫案及嚴重襲擊案上升有關，而與2019年同期相比，兇殺案及嚴重襲擊案分別增加了50%及36%。司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）形容現况已成危機。

雖然有論者認為這正是警隊換血重建的好時機，但不少招募機構稱合資格投考警隊的申請者過去數年間顯然下降。國際警長協會（IACP）調查顯示近八成警務部門稱難以招募合資格警員。警察行政研究論壇論壇行政總監韋克斯勒（Chuck Wexler）稱，全國對警務有「相當負面」的印象後，有意加入執法者行列的人買少見少。芝加哥大學法律學院臨牀教授富特曼（Craig B. Futterman）認為，有意加入警隊者擔心面對親友甚至外界負評而卻步，特別是來自貧窮階層與少數族裔社群的年輕世代。

各地警隊為吸納人手，除了提出上調薪酬，提供花紅、長期合約等優厚條件外，亦採取另類手段，如降低投考警校條件與考核合格門檻等（見另表），部分警隊更被指為填補空缺而冒險招攬曾涉失德甚至犯罪的警員。有負責招聘的警員向《衛報》透露，新聘人員質素參差，不少坦言只是為了薪金與花紅入職。

為高薪入職質素參差 冒險聘涉失德警

美國喬治城大學法律中心教授洛佩斯（Christy E. Lopez）向《華郵》稱，雖然人手短缺會影響警務，惟以大量招募人手為目標可能令警員專業水平下降，甚至形成忽略問責的歪風，「領導階層憂慮人手流失，為顧及『警員士氣』而不願意執行紀律處分，以免前線警員不快。這做法將造成災難後果」。

公眾與警失互信 難吸納人才無力改革

喬治亞州立大學犯罪行助理教授約翰遜（Thaddeus Johnson）向《衛報》指出，警方人手問題根源是公眾與警方失去互信，加上各地警隊長期人手短缺、警員訓練不足、罪案率高企等問題不斷發酵，警隊更難吸納人才，遑論推動改革。在維持武力主導的執法模式下，未來警員執法過當問題勢不斷重演。

（綜合報道）

（環球熱話）

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