印度抑米價頒令出口減半 波及全球糧價

印度政府表示，因遲來的強烈季風雨破壞農作物，印度零售米價一個月內急升3%，印度食品部門聲明表示，為保障國內市場非巴斯馬蒂白米（non-basmati white rice）供應，並平抑米價，決定修改出口政策。路透社報道，這將影響非巴斯馬蒂白米和碎米出口，以上兩個品項佔印度去年2200萬噸大米出口總量中約1000萬噸。印度政府又表示，禁令不包括去年出口740萬噸的半熟米，禁令頒佈時正上船的貨物亦獲准出口。

中菲受拖累被迫「捱貴米」

路透社又稱，措施反映莫迪政府意識到須在明年大選前妥善處理糧價上漲問題。莫迪政府去年先後限制大米船運和禁止出口小麥後，今年又因甘蔗產量減少而限制糖出口。

印度大米出口聯盟主席拉奧（B.V. Krishna Rao）表示，同時間大米出口國越南和泰國沒有足夠存貨填補印度禁令留下的真空，非洲的印度米主要買家將最受禁令影響。有歐洲經銷商稱，買家可能轉往越南和泰國購米，但兩國含5%碎米的大米每公噸售價可達600美元（約4680港元）。路透社指目前印度含5%碎米的半熟米價格在每公噸421至428美元（約3284至3338港元）的5年高位徘徊。歐洲經銷商認為，主要進口越南和泰國大米的中國和菲律賓，將被迫支付更高價錢。

（路透社）