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上月訪韓核動力潛艇僅載常規導彈 「肯塔基」號可攜核彈量足毀朝鮮

【明報專訊】本周訪韓的美國海軍「肯塔基」號屬俄亥俄級「彈道導彈核動力潛艇」（SSBN），與上月中停靠同一地點、級別為「巡航導彈核動力潛艇」（SSGN）的「密歇根」號（USS Michigan，圖）都是核動力潛艇，但不同之處在於前者可攜帶被指足以摧毀整個朝鮮的核導彈數量，而後者僅載有常規對地導彈。「肯塔基」號的到訪，正是華府兌現美韓4月《華盛頓宣言》中安排可發射核武的潛艇訪韓之承諾，戰略意義上可助韓國提高對朝「延伸威懾」的保障。

為配合《新削減戰略武器條約》（New START）規定，「肯塔基」號及其他俄亥俄級SSBN可搭載最多20枚「三叉戟2型」（Trident II）潛射彈道導彈。按美國明德學院蒙特雷國際研究學院詹姆斯‧馬丁防擴散研究中心估算，每枚「三叉戟2型」導彈可攜4枚核彈頭，意味僅一艘該型號核動力SSBN的80枚核彈頭，即可在7400公里射程範圍內，從太平洋，印度洋以至北冰洋發射往不同目標，足以摧毀整個朝鮮。美國海軍目前坐擁14艘「俄亥俄」級SSBN，有8艘駐在華盛頓州，6艘在喬治亞州。

相對而言，上月停靠釜山作戰基地的「密歇根」號原先雖是搭載「三叉戟」核彈道導彈的SSBN，但2007年已完成改裝為SSGN，目前可攜載154枚常規「戰斧」（Tomahawk）對地攻擊巡航導彈。

高調停泊港口被質疑削隱蔽特性

「肯塔基」號停泊釜山港，被視為拜登政府落實《華盛頓宣言》為韓國提供延伸威懾保障的承諾。美國4月決定將更頻繁向朝鮮半島出動可發射核武戰略核潛艇，提高對朝鮮延伸威懾執行力。有現役及前美國海軍將領提醒，核威懾只有在敵方無法得知部署的實際規模或位置時方會有效，質疑核潛艇公然高調停泊韓國港口，只會削弱其隱蔽特性，反有利朝鮮。

（CNN/美國廣播公司/美國海軍研究所）

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